股海自由行／塑化、鋼鐵、水泥股 迎轉機

2020年是人類浩劫的一年，新冠肺炎病毒肆虐全球，至12月初已逾6,500萬人感染確診，150萬人死亡，堪稱世紀病毒。台灣憑藉優異防疫政策，新冠肺炎確診人數僅686人，相較全球多國疫情嚴峻，台灣形同天堂，今年創下史上最多台灣人留在台灣本土的歷史時刻。台灣防疫為世界楷模，台股表現更傲視全球，台灣加權指數創歷史新高，在全球股市中表現居前。

時序進入年底，各家研究機構紛紛發表明年對台股看法，2020年台股是全球亮點之一，台積電撐起一片天。雖然2020年全球經濟陷入衰退，但疫情催生遠端應用商機，科技冷戰的轉單需求，加上5G手機熱賣，反映在企業獲利上，前三季上市公司稅後淨利成長9%，加權指數今年迄今上漲17.8%，表現名列國際股市前茅；台積電前三季淨利成長64%，股價勁揚51.9%。

台股若扣除台積電只上漲7.0%，簡言之，2020年台灣是全球經濟的亮點，台股多由台積電獨舞。

預測2021年台股將再創新高，漲勢結構則較平衡，資金、獲利和題材是推升股市的重要動能。展望2021年，我們預期台灣經濟成長率3.5%、企業獲利年增率17%，雙雙高於2020年預估的2.2%和11%，基本面提供大盤再創新高的底氣，加上三大央行延續寬鬆的貨幣政策，台灣堅實的基本面將吸引外資認錯回補。因此我們看好2021年台股高點上看15,000點。

今年11月以來，全球捎來疫苗試驗成功的喜訊，新冠肺炎病毒可望在2021年獲得終極解決；一旦解決疫情，人類生活回歸正常，消費快速回升，總體經濟轉趨樂觀，2020年新冠肺炎發生以來，備受壓抑的景氣循環產業將快速復甦。我們認為，疫苗問世除了徹底解決疫情，將同時啟動2021年價值循環股回升趨勢。

策略上，建議分散部分資金至傳產族群。美中對抗已成定局，半導體是美中科技戰核心、更是台灣競爭力所在，2021年仍是台股交投重心；傳產族群則有獲利低基期和估值調整的優勢，2021年隨著疫苗普及，不但進度落後的5G建設將加速，景氣循環相關的汽車、塑化、鋼鐵、水泥產業也將隨全球經濟脫離谷底。我們估計傳統產業2021年獲利將成長53%（2020年衰退36%），因此，相較於2020年漲勢獨厚半導體族群，2021年產業的K型復甦（成長股向上、價值股向下）差距將縮小，資金配置應隨之調整。

如果2020年台股是台積電「一個人的武林」，2021年將走向「眾星拱月」，明亮的半導體之外，也別忘了星光燦爛的後5G商機、太空星鏈計畫、遲來的奧運題材、電動車的長線爆發力、以及恢復生機的塑化、鋼鐵、水泥等原物料類股。

（作者是台新投顧總經理）