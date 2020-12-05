台股站上14,000 寫下五大亮點

資金行情助威，在半導體、面板股領攻下，台股收盤昨（4）日站上14,000點大關，並譜出集中市場收盤歷史新高14,132點、總市值47.28兆元締新猷、電子相關指數刷新紀錄、台積電股價503元及市值13.04兆元同步攀頂，與焦點股聯電與聯發科市值、股價大躍進等五大亮點。

綜合兆豐國際投顧董事長李秀利、台新投顧副總經理黃文清等專家看法，台股受惠新台幣匯率強升帶動的熱錢效應，加上新冠疫苗、美國新一輪經濟刺激方案有譜等利多，化解技術面乖離等疑慮，後市可望看回不回，多頭行情有機會延續至農曆年前後。

台股昨日由晶圓雙雄、面板雙虎為主的權值股領軍衝關，加上聯家軍、鴻家軍等集團股走強，盤中將加權指數推升至14,149點新里程碑，終場上漲155點收14,132點，正式站上14,000點，成交量擴至2,906億元。

台股昨日譜出五大亮點：第一為加權指數收盤與盤中同創新高，櫃買指數收180.31點、創2007年11月2日來新高；第二為集中與櫃買市值同步創歷史新高：集中攀升至43.06兆元、櫃買4.22兆元，市櫃合計達47.28兆元。

第三是電子相關指數創新高。第四是權王台積電收盤503元，市值突破13兆元，來到13.04兆元，均為掛牌後歷史新高。第五是焦點股聯電強攻漲停，市值攀升至5,913億元，名列台股第八大；聯發科上漲5元收盤705元，躋身台股第九大高價股。