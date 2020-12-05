就市論勢／蘋概鏈、5G手機 聚光

盤勢分析

權值股領軍下，台股昨（4）日多頭發威，指數站上萬四大關，盤中一度來到14,149點，再度刷新高紀錄，終場收14,132點，大漲155點，漲幅1.11%，隨指數站上萬四大關，帶動周K線連五紅，本周指數續揚265點，周線漲幅1.91%。

外資昨買超台股146億元，不過本土法人站在賣方；從全周來看，內外資法人則全數站在賣方，單周三大法人合計賣超247億元。

雖然法人買盤暫時退燒，隨疫苗研發進度漸露曙光，帶動台股類股輪動頻繁，延續多方氣焰高漲，且近期官方經濟數據多優於預期，包括主計總處對今年GDP數值看好、企業獲利表現暢旺；產業方面，看好全球5G手機普及率持續攀升，市場預估2021年普及率將超過40%，有望帶動5G手機出貨量翻倍成長，對台灣相關供應鏈為一大利多，配合年底作帳行情發酵，預期至農曆春節前都能維持多頭導向走勢。

從評價面看，隨指數來到高檔，台股目前股價淨值比約2倍，高於五年均值1.7倍，不過市場預期未來仍有資金行情帶動，且台股向具高殖利率優勢，只要國際三大央行資產規模未開始收斂，台股有機會跟著行情上調，股價淨值比向上挑戰至2.2~2.3倍。

投資建議

在資金面、基本面加持下，未來加權指數仍有機會持續改寫新高，不過投資市場漲多後可能出現獲利了結，使得挑戰指數新高過程中較為震盪，未來接棒上漲族群預期將以中小型股為主，若有意參與台股行情的投資人，宜於拉回時分批布局，科技股可以聚焦蘋果供應鏈、5G手機相關產業、高速運算等，傳產股在消費旺季帶動下，消費類股、成衣等族群值得留意。