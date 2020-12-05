聽新聞
test
0:00 / 0:00

就市論勢／蘋概鏈、5G手機 聚光

經濟日報 / 葉獻文（保德信高成長基金經理人）
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

盤勢分析

權值股領軍下，台股昨（4）日多頭發威，指數站上萬四大關，盤中一度來到14,149點，再度刷新高紀錄，終場收14,132點，大漲155點，漲幅1.11%，隨指數站上萬四大關，帶動周K線連五紅，本周指數續揚265點，周線漲幅1.91%。

外資昨買超台股146億元，不過本土法人站在賣方；從全周來看，內外資法人則全數站在賣方，單周三大法人合計賣超247億元。

雖然法人買盤暫時退燒，隨疫苗研發進度漸露曙光，帶動台股類股輪動頻繁，延續多方氣焰高漲，且近期官方經濟數據多優於預期，包括主計總處對今年GDP數值看好、企業獲利表現暢旺；產業方面，看好全球5G手機普及率持續攀升，市場預估2021年普及率將超過40%，有望帶動5G手機出貨量翻倍成長，對台灣相關供應鏈為一大利多，配合年底作帳行情發酵，預期至農曆春節前都能維持多頭導向走勢。

從評價面看，隨指數來到高檔，台股目前股價淨值比約2倍，高於五年均值1.7倍，不過市場預期未來仍有資金行情帶動，且台股向具高殖利率優勢，只要國際三大央行資產規模未開始收斂，台股有機會跟著行情上調，股價淨值比向上挑戰至2.2~2.3倍。

投資建議

在資金面、基本面加持下，未來加權指數仍有機會持續改寫新高，不過投資市場漲多後可能出現獲利了結，使得挑戰指數新高過程中較為震盪，未來接棒上漲族群預期將以中小型股為主，若有意參與台股行情的投資人，宜於拉回時分批布局，科技股可以聚焦蘋果供應鏈、5G手機相關產業、高速運算等，傳產股在消費旺季帶動下，消費類股、成衣等族群值得留意。

延伸閱讀

財股一週／勞動基金估將大賺2300億元 台股「萬四如意」

11月營收助陣 台股多頭氣旺留意籌碼面訊號

台股首檔電動車概念股 元大電動車N 12月8日上市

台股收漲155.35點創收盤新高 三大法人買超127.39億

相關新聞

ETN趨勢導航／15檔創掛牌後新高價

台股牛氣沖天，強勢攻上14,000點，連五周收紅，近九成追蹤台股標的為主的指數投資證券（ETN）周線收盤創掛牌後天價，尤...

就市論勢／蘋概鏈、5G手機 聚光

權值股領軍下，台股昨（4）日多頭發威，指數站上萬四大關，盤中一度來到14,149點，再度刷新高紀錄，終場收14,132點，大漲155點，漲幅1.11%，隨指數站上萬四大關，帶動周K線連五紅，本周指數續揚265點，周線漲幅1.91%。

台股衝破萬四續創新高 寫下4大驚奇

台股今天大漲155.35點，衝破「萬四」大關，寫下包括台股收盤14132.44點新高、台積電市值突破新台幣13兆元、台股...

台股本週上漲265.35點 市值增加7953億

根據台灣證券交易所統計，加權股價指數今天收在14132.44點，較上週13867.09點上漲265.35點，漲幅1.91...

近2000億資金將調整！0050、0056增刪成分股出爐

臺灣證券交易所公布與富時羅素合編之台灣指數系列成分股調整，台灣50指數將新增聯詠（3034），剔除光寶科（2301），台...

外資買超146.82億 買盤最愛三大族群

台股今（4）日收14,132.44點，站上萬四大關，三大法人買超127.39億元，以外資買超146.82億元最高，統計買...

台股收漲155.35點創收盤新高 三大法人買超127.39億

台股今（4）日一開盤就再度攻上14,000點，盤中一度衝高至14,149.56點，權王台積電（2330）創收盤新高，聯電...

史上最火速！0056 28天達陣填息 投資人樂賺10%

台股ETF人氣第一的元大高股息（0056）在今年10月28日除息後，受惠台股暴漲，盤中最高升抵29.69元，正式達陣填息...

台股漲155點收14,132點 再創歷史新高

台股今(4)日收盤指數為14,132.44點，大漲155.35點，成交量2,869.66億元，盤中及收盤指數俱創新高；新...

台積電收503元創收盤新高 市值逾13兆元

台積電（2330）今（4）日開高走高重新站上500元，終場收在503元，上漲6元，漲幅1.2 %，再創收盤歷史新高，市值...

不再無法配息！國泰股利精選30除息時程調整

國泰投信發行高股息、低波動的「國泰股利精選30」（00701）ETF，今年上半年衝出高達6.6%配息率後，因下半年除息評...

比特幣仍相當強勢 概念股今飆風再起

比特幣近期在19,100美元上下徘徊，已經到19,300美元附近，所以比特幣仍相當強勢，今日盤中也拉動撼訊（6150）、...

熱門新聞

史上最火速！0056 28天達陣填息 投資人樂賺10%

台股「萬四如意」 謝金河：只有看衰台灣的沒有賺到錢

近2000億資金將調整！0050、0056增刪成分股出爐

電源、被動元件 逆勢抗震

台積電衝上500元大關 朝歷史新高挺進

七外資喊「六」字頭！花旗提高台積電目標價至607元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。