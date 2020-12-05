ETN趨勢導航／15檔創掛牌後新高價

台股牛氣沖天，強勢攻上14,000點，連五周收紅，近九成追蹤台股標的為主的指數投資證券（ETN）周線收盤創掛牌後天價，尤其富邦蘋果正二N（02001L）的槓桿威力，在多頭市場充分展現，單周狂飆9.2%。

新冠肺炎疫苗研發利多頻傳，加上美國新一輪紓困計畫展開協商，帶動資金重回風險性資產，台股跟進美股創歷史新高，統計集中市場單周漲265點或1.9%，櫃買市場周線上揚5.07點或2.8%，兩市同步締造連五紅。17檔追蹤台股標的為主的ETN中，以富邦蘋果正二N單周上漲9.2%表現最吸睛，富邦特選蘋果N、永豐富櫃200N分居第二、三名，漲幅各為4.2%、4.0%。除元大特股高息N、富邦蘋果反一N等二檔外，其餘15檔周收盤價同步跟隨台股創下掛牌後歷史新高。