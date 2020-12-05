一周熱門零股／同欣電、友達 利多撐腰

台股高檔震盪持續走揚，盤面偏多資金積極投入轉機族群，近一周零股交易表現上，同欣電（6271）、友達、旺宏吸引投資人布局，零股交易成交量提升，擠進前十名。法人指出，台股行情轉佳，零股交投熱絡，統計本周前十熱門零股有台積電、聯電、同欣電、中壽、矽統、友達、鴻海、玉山金、元大台灣50、旺宏，成交257萬至73萬股不等；與上周相較，同欣電、友達、旺宏三檔本周擠進前十名。

法人表示，同欣電影像感測器出貨量增，加上車用市場回溫高於預期，市場對同欣電第4季營運抱持審慎樂觀態度，有望推升今年營運續繳出逐季成長佳績。

友達受惠面板價格漲勢，營運具轉機，吸引資金搶進，相關產品價格漲勢可望延續到農曆年前，面板營運續強可期。

受惠大陸NOR產能新增放緩，但市場需求成長，明年上半年NOR需求缺口擴大有利報價翻漲，有助旺宏基本面升溫，為近周市場資金青睞標的。