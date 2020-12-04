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11月營收助陣 台股多頭氣旺留意籌碼面訊號

經濟日報 / 記者周克威／台北即時報導

國際股市氣氛佳，新台幣維持升值趨勢，整體半導體族群利多不斷下，台股今（4）日一舉突破、收盤也首次站上「萬四」大關，終場指數上漲155點，收在14,132點。

國泰證期不問處經理蔡明翰表示，台股今日盤中持續改寫新高，且收盤站穩萬四，由於整體盤勢高檔震盪過程中，量能並未明顯失控，加上日線的技術指標包含KD、RSI指標目前仍維持多方走勢，櫃買市場也於本周創高，目前結構上仍偏向多方，國際股市氣氛仍偏向樂觀下，指數仍可逢低偏多操作。

近期正值營收公布，由於11月亞洲有雙十一購物日，歐美也進入感恩節採購旺季，近期手機、遊戲機廠商紛紛推出新產品，部分產品甚至傳出缺貨效應，預期11月營收優異族群有機會表現不錯。

此外，美元指數持續回測低檔，亞幣近期漲勢維持強勢，新台幣維持升值趨勢下，大盤後續資金動能仍強；近期在內資法人態度上偏向保守，投信無論是在集中或是櫃買市場均是呈現減碼，年底結帳跡象明顯，外資則在現貨整體買超趨緩，期貨多單水位維持在低檔，顯示法人資金呈現逢高獲利了結。

但政府基金近期在指數上漲之際持續加碼，為法人中偏向正向，資券的變化上，雖然近期資券同增，但融資11月下旬快速增加百億元，整體籌碼凌亂，近期盤勢多空並陳，預期指數近期將維持高檔震盪格局。

新台幣 台股 營收

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