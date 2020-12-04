史上最火速！0056 28天達陣填息 投資人樂賺10%

台股ETF人氣第一的元大高股息（0056）在今年10月28日除息後，受惠台股暴漲，盤中最高升抵29.69元，正式達陣填息！累積0056今年只花28天就完成填息，為歷次11度填息中最快，從除息抱到今天的投資人樂賺10%！

0056今年除息受到新冠肺炎衝擊，每單位配發1.6元，略低於去年配1.8元，但除息前殖利率達5.3%，仍高於台股因疫情影響、殖利率降到3%至3.5%。如不計入今年1月配息率達6.6%的國泰股利精選30（00701）、其累積配息時間涵蓋了2019下半年到今年初，與同期間皆自2019第4季到今年第4季累積配息及除息之高股息ETF比較，0056也是台股高股息ETF中，配息率第一。

0056今年在10月28日除息，除息前雖已隨台股翻漲到30元、甚至31元歷史高價，有投資達人還因此示警0056恐無法在年底前填息，但台股就是看回不回，尤其在台幣強升引入龐大熱錢，大盤指數不僅攻破「萬三」，還在今天問鼎「萬四」，激勵0056除息後穩步展開填息並在今天達陣，尾盤衝上29.69元高價，總計只花了短短28天就順利填息，史上第一快。

由於0056殖利率誘人，今年除息前後也罕見出現股價已經攀高，還持續有資金流入熱況，到今天最新結算出的基金規模逾716億元，受益人達36萬人，都是新高。完整參與除息的投資人大賺10%（配息率5%+填息的價差），於除息日參與的投資人放到今天也樂賺5%。

另若從「填息日」來看，0056迄今11度填息，過往最快是2014年10月24日除息後，12月5日填息，而此次提早一天、12月4日就填息，且除息日更晚，更凸顯台股漲勢之「猛」之「快」。在台股高檔還有信心抱0056的投資人跟著賺錢。