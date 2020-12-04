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台積電收503元創收盤新高 市值逾13兆元

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
台積電。路透
台積電。路透

台積電（2330）今（4）日開高走高重新站上500元，終場收在503元，上漲6元，漲幅1.2 %，再創收盤歷史新高，市值13兆429.91億元，同創新高；台積電飆高，助攻台股大盤站上萬四，收在14,132.44點，上漲155.35點，創下收盤指數歷史新高。

台積電11月營收將在下周公告，美系外資最新報告看好台積電受惠於先進、成熟製程近滿載，第4季營收表現可望超標，決定調高台積電目標價，由561元調高至607元，重申買進評等。

美系外資表示，除了16奈米，台積電在先進製程、成熟製程都接近滿載，預估11月營收將較10月成長，12月營收則可望持續超過11月營收，第4季營收有機會超越財測目標，或是達到高標。

台積電第3季合併營收3,564.3億元，刷新歷史新高；稅後純益1,373.1億元；每股純益5.3元，創歷史新高；台積電10月合併營收1,193.03億元，持續站穩在千億元之上，累計今年前10月合併營收1兆970.24億元，年增27.7%。

根據先前法說會的財測預估，台積電第4季財測營收目標，合併營收預計將介於124~127億美元間，將再刷新歷史紀錄；以新台幣28.75元兌1美元匯率假設來計算，毛利率預計介於51.5~53.5%間，營業利益率介於40.5~42.5%間。

台積電ADR周四小跌0.04%，今日股價則是開高，以498.5元開出，助攻台股站穩萬四大關之上，盤中一度拉升至505元，與盤中歷史天價506元僅差1元，終場收在503元。

台積電 營收

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