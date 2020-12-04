美系外資看好汽車產業 調高和大評等及目標價
美系外資改變對汽車產業的看法，預估最壞的情況可能已經過去，看好和大（1536）第4季將是強勁的旺季表現，加上主要客戶明年可望出現明顯成長，調高和大評等，由賣出調高至買進，目標價由70元調高至115元；和大今（4）日開高走高，一度逼近漲停，盤中漲幅逾8%。
美系外資最新報告表示，在庫存補充、及政府支持電動汽車的政策推動下，看好和大主要客戶明年將迎來明顯的成長；在第4季營運上，預估營收可望維持較高的水準，單季營收季增22%，毛利率則是拉升至第1季的高標或更高。
美系外資預估和大2021年、2022年營收將分別年增28%、16%，每股純益將分別達3.72元、4.57元，決定調高和大評等至買進，目標價調高至115元。
和大今日以103.5元開出，上漲2元，一度拉升至111元，逼近漲停111.5元，盤中漲幅8.37%。
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