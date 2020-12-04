不再無法配息！國泰股利精選30除息時程調整

國泰投信發行高股息、低波動的「國泰股利精選30」（00701）ETF，今年上半年衝出高達6.6%配息率後，因下半年除息評價碰上多數成分股還沒配息，導致連二年無法在下半年配息，該投信因應修改00701評價時間，最新改為7月及12月最後一個營業日進行評價，1、8月除息。未來無法配息狀況可望終結，兩次配息水準也會趨向平均。

國泰投信公告，00701原本在6月、12月底評價，7、1月除息交易，信託契約修正後，將改為7、12月最後一個營業日評價，並於8、1月進行除息。主要調整為下半年度的除息時程，使ETF評價時能累積更多配息。

據了解，00701調整評價時點，正因應原先設計6月評價卻無法累積足夠配息的不足之處，而在調整後，不僅有望終結配息一下子有、一下子無的狀況，也因為下半年度能配息，將緩和上半年配息率大幅衝高情形（不會一次配發兩次評價的息）。

國泰投信積極規劃旗下ETF有較平均穩定的息率，如國泰永續高股息（00878）之季配息設計、及10日將掛牌的國泰台灣5G+（00881）規劃於7、12月進行除息評價，旨在滿足投資人能穩健及多次領息的現金流需求。

至於同樣有配息規劃、人氣也不錯的元大台灣50（0050）、富邦台50（006208）、富邦公司治理（00692）等ETF是規劃6月底評價，7月除息，8月發放配息。