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鴻海11月營收創高、外資喊目標價102元 市值居第二
鴻海（2317）11月合併營收創新高，外資看好12月營收維持高檔，重申優於大盤評等，目標價102元；在營收亮眼的基本面題材激勵下，鴻海今（4）日以83元開高，一度拉升至83.4元，市值1兆1,561.74億元，守穩在台股市值第二大，僅次於權王台積電（2330）。
鴻海11月合併營收6,813.75億元，創歷史單月新高，月增11.24%，年增13.06%，累計前11月合併營收4兆6,422.81億元，年減3.29%；法人認為，受惠於蘋果5G iPhone組裝拉貨，預估鴻海第4季營收可望超過1.8兆元，季增4成，有機會挑戰單季歷史新高。
外資最新報告認為，鴻海12月營收可望維持高檔，第4季營收挑戰新高，預估今、明、後年營收5.17兆元、5.64兆元、6.02兆元；每股純益7.8元、9.5元、11.55元，重申優於大盤評等，目標價102元。
鴻海在法說會後已有多家外資將目標價喊上百元，今日早盤以83元開出，上漲1元，一度拉升至83.4元，盤中漲幅逾1%。
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