和大營運可望重返高峰 花旗喊買、目標價升至115元

汽車概念股揮別谷底，花旗環球證券發布報告看好，和大（1536）度過今年新冠肺炎的景氣衝擊，第4季市場需求回溫將帶動營收重返高峰，明年表現持續穩步增長，投資評級一舉從「賣出」跳三級升為「買進」，目標價自70元拉升到115元。

和大今天受利多激勵，一開盤就大漲近3%，買盤強湧下漲幅再擴大到5%，一口氣衝破年線及300日線反壓，11點30分成交量已突破萬張。

花旗表示，和大今年碰上新冠肺炎衝擊，第2季獲利一度大幅萎縮，但營收表現自4月落底後，逐步拉升到10月逾5.5億元，主要受惠消費活動復甦，特斯拉等和大主要客戶訂單動能都好轉。

花旗指出，進入第4季，和大營收可望重返高峰，預測本季營收較第3季大幅成長22%，突破16億元，毛利率表現也可望回到今年第1季的常態水平，計入匯損影響，推估每股純益（EPS）約0.61元。

花旗進一步補充，目前市場雖擔心疫情第二波、第三波爆發，但主要車廠和一線供應鏈普遍有應對策略，不致重演首波疫情的災情。反觀和大關鍵客戶明年動能都有機會大幅增加，預期和大明、後年營收分別成長28%、16%，EPS也逐步成長到3.7元、4.5元。

另針對和大償還銀行債務啟動增資，花旗估算，和大股本雖會稀釋一成，但債務比率將從第3季的65%，下滑到50%，且低利籌資有利長期營運，因此正面看待籌資計畫。整體基於基本面復甦及電動車商機持續樂觀，將和大評級拉升到「買進」。