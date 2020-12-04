快訊

棒球／強調跟倪福德沒心結 郭泓志：其實我們很好啦

西螺分局員警凌晨值班昏倒在中庭 送醫不治死因待查

和大營運可望重返高峰 花旗喊買、目標價升至115元

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導
和大董事長沈國榮。報系資料照
和大董事長沈國榮。報系資料照

汽車概念股揮別谷底，花旗環球證券發布報告看好，和大（1536）度過今年新冠肺炎的景氣衝擊，第4季市場需求回溫將帶動營收重返高峰，明年表現持續穩步增長，投資評級一舉從「賣出」跳三級升為「買進」，目標價自70元拉升到115元。

和大今天受利多激勵，一開盤就大漲近3%，買盤強湧下漲幅再擴大到5%，一口氣衝破年線及300日線反壓，11點30分成交量已突破萬張。

花旗表示，和大今年碰上新冠肺炎衝擊，第2季獲利一度大幅萎縮，但營收表現自4月落底後，逐步拉升到10月逾5.5億元，主要受惠消費活動復甦，特斯拉等和大主要客戶訂單動能都好轉。

花旗指出，進入第4季，和大營收可望重返高峰，預測本季營收較第3季大幅成長22%，突破16億元，毛利率表現也可望回到今年第1季的常態水平，計入匯損影響，推估每股純益（EPS）約0.61元。

花旗進一步補充，目前市場雖擔心疫情第二波、第三波爆發，但主要車廠和一線供應鏈普遍有應對策略，不致重演首波疫情的災情。反觀和大關鍵客戶明年動能都有機會大幅增加，預期和大明、後年營收分別成長28%、16%，EPS也逐步成長到3.7元、4.5元。

另針對和大償還銀行債務啟動增資，花旗估算，和大股本雖會稀釋一成，但債務比率將從第3季的65%，下滑到50%，且低利籌資有利長期營運，因此正面看待籌資計畫。整體基於基本面復甦及電動車商機持續樂觀，將和大評級拉升到「買進」。

和大 營收 花旗

延伸閱讀

和大11月營收創25個月高點 第4季獲利估倍增

那斯達克綜合指數再創新高 標普500指數因輝瑞利空收低

保時捷電動跑車 引爆新戰局

特斯拉納標普500 掀起漣漪

相關新聞

台積電衝上500元大關 朝歷史新高挺進

台積電（2330）今（4）日開高走高，早盤以498.5元開高，盤中衝上502元，上漲5元，市值達13兆170億元，助攻台...

內行人攬牢牢的股票 這些好股走過路過別錯過！

就在大家換股換來換去、衝進衝出時，有些個股的籌碼卻是被有心人穩穩鎖住！究竟是什麼樣的好股票讓公司董監事、大股東、甚至法人愛不釋手？這種籌碼有限的好股你怎能錯過。

2021最火產業 行情暖身 旺股駕到！

時序邁入年底，正是規畫明年投資的好時機，尤其是能夠從今年第4季一路旺到明年的族群，更是投資人絕不能錯過的布局方向，本單元將針對半導體、原物料及電相關產業進行全面掃瞄，帶您掌握趨勢，一同站在2021年投資浪頭上！

聯電早盤股價 創逾18年來新高

受惠於近期的晶圓代工產能吃緊與漲價市況，晶圓代工廠聯電（2303）早盤股價一度衝高到46.25元，再創18年多以來高點。

台股「萬四如意」 謝金河：只有看衰台灣的沒有賺到錢

台股今（4）日開盤再站上14,000點關卡，財信傳媒董事長謝金河最新臉書發文直指，台股「萬四如意」，只有看衰台灣的沒有賺...

台股開盤漲33點 越過萬四關卡

台股今（4）日開盤漲33.08點，開盤指數14,010.17點。

外資背書鴻海營收拚新高 目標價喊到102元

鴻海（2317）11月營收創新高，摩根士丹利分析指出，鴻海受惠iPhone 12及NB終端需求強勁的趨勢彰顯，預測在兩大...

全球前三大記憶體帶頭飆 台記憶體股跟漲

全球半導體景氣持續熱絡，上下游不斷傳出仕給吃緊、報價上漲的消息，近日全球前三大記憶體廠，包括韓國的三星、SK海力士及美國...

台股盤中漲逾126點 越過14100點續創新高

新台幣兌美元匯率今天開盤升2.38角，加上晶圓代工廠聯電一度漲逾6%，推升台股開盤越過「萬四」大關，盤中最高來到1410...

七外資喊「六」字頭！花旗提高台積電目標價至607元

繼多家外資把台積電（2330）目標價喊破600元，素有「台積第一多頭」稱號的花旗環球證券也「忍不住」了！花旗最新報告看好...

聯電今年漲幅181% 市值激增逾3,701億元

台股今(4)日一開盤再攻上14,000點關卡，聯電（2303）仍是領軍衝鋒要角，早盤以45.3元開出，上漲2元，一度衝上...

聯電漲逾4% 助台股盤中觸及14064點續創新高

晶圓代工廠聯電今天漲逾4%，推升台股開盤越過14000點大關，盤中最高來到14064.87點、上漲87.78點，續創新高

熱門新聞

市值晉升台股前七強！外資看聯電 目標價喊到60元

康友-KY股臨會全面改選 將向勤業眾信求償

金管會宣布推出兩個台股新板 為股市添生力軍

台股「萬四如意」 謝金河：只有看衰台灣的沒有賺到錢

受惠iPhone 12熱賣 鴻海11月營收創歷年單月新高

聯電市值衝上第九大 外資買超16,970張

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。