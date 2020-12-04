外資背書鴻海營收拚新高 目標價喊到102元

鴻海（2317）11月營收創新高，摩根士丹利分析指出，鴻海受惠iPhone 12及NB終端需求強勁的趨勢彰顯，預測在兩大電子消費產品續航下，鴻海12月營收保持高檔，第4季營收挑戰1.83兆元新高。對鴻海重申「優於大盤」評級及102元目標價。

摩根士丹利對鴻海營收發布簡評，分析受惠iPhone 12旗艦機及新款Macbook拉貨，加上整體NB需求續強，鴻海11月營收攻頂並高出該券商財測6%。相對地，伺服器出貨雖然比11月略減，但預期第4季表現仍可達到市場預期、持穩第3季水準。

摩根士丹利指出，12月iPhone和NB需求可望維持，特別是iPhone 12和新款Macbook以外，還有新iPad、Apple Watch、Sony PS5等合力助攻，使鴻海第4季營收有望挑戰新高的1.83兆元，季增達42%，年增5%。換算出12月營收約5,360億元，將是次於2017、2018及2019年表現的第四高成績。

此外，摩根士丹利也看好，5G帶動iPhone 12熱賣力道延續到明年，支撐鴻海首季營收僅較第4季下滑三成，但比今年同期成長36%，優於往年季節性表現。而目前鴻海本益比僅九倍，在近五年區間7至15倍的下緣，仍有行情可期。

至於摩根士丹利對鴻海今、明、後年營收維持5.17兆元、5.64兆元、6.02兆元不變，每股純益（EPS）也維持7.8元、9.5元、11.55元的預測。明後年將有更大成長性。