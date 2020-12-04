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七外資喊「六」字頭！花旗提高台積電目標價至607元

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導
台積電。報系資料照
台積電。報系資料照

繼多家外資把台積電（2330）目標價喊破600元，素有「台積第一多頭」稱號的花旗環球證券也「忍不住」了！花旗最新報告看好，台積電主要先進、成熟製程直逼滿載，11月營收將超越10月，12月還會超越11月，不僅第4季營收挑戰超標，明年第1季展望也樂觀，將權王目標價自561元拉升到607元，是第七家把台積電目標價喊逾「六」字頭的外資。

目前外資圈對台積電目標價，最高是大陸華興資本喊640元，次為瑞銀證625元，廣發喊611.5元，花旗607元排第四，另里昂、滙豐及剛對聯電（2303）喊出60元驚天價的Aletheia資本都給予600元。若計入本土投顧，還有凱基、永豐等也喊到600元之上。

台積電今天受利多激勵，盤中再度衝破500元，挑戰收盤同步達「五」字頭的新紀錄。在過去對台積電最積極喊價的花旗環球證加持下，會否再催動權王一波行情吸引市場關注。

花旗表示，台積電目前除了16奈米，其他主要先進、成熟製程均逼近滿載；搶先在台積電公布11月營收前夕，預測11月表現超越10月，12月有機會再超越11月，呈逐月墊高。整體推算第4季營收可達到財測高標，甚至再度「超標」演出。

花旗進一步說明，16奈米因華為需求退出，加上輝達圖靈GPU進入產品周期末端，使該製程相對其他製程需要較多時間填補，但其他製程需求旺盛，特別是28奈米產能利用狀況受惠中芯禁令大幅改善，終結2017年來28奈米產能利用率普遍低於平均。而逼近滿載的5、7奈米及12吋和8吋晶圓產能，還有機會熱到明年第1季。

花旗也提到，台積電因應5奈米需求強勁，過往資本密集度都在35%左右，但近年可能拉高到40%至50%。在今年資本支出已累積170億美金，2021年可望再突破200億美金。相關支出也預期用來支應美國廠擴建及3奈米研發，整體資本支出超出歷史水準的趨勢看到2022年。

花旗最新財測反映台積電5奈米等先進製程需求旺，2020-2022年每股純益（EPS）預測拉升到20元、22.3元、25.1元，透露台積電今年就有機會大賺兩個股本。此外，該券商還給出「樂觀情境」目標價達639元。

台積電 花旗 奈米

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