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台積電衝上500元大關 朝歷史新高挺進

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
台積電。報系資料照
台積電。報系資料照

台積電（2330）今（4）日開高走高，早盤以498.5元開高，盤中衝上502元，上漲5元，市值達13兆170億元，助攻台股攻上14,000點大關，盤中大漲逾百點。

台積電第3季合併營收3,564.3億元，刷新歷史新高；稅後純益1,373.1億元；每股純益5.3元，再創歷史新高；台積電10月合併營收1,193.03億元，月減6.5%，年增12.5%，持續站穩在千億元之上；累計今年前10月合併營收1兆970.24億元，年增27.7%。

根據先前法說會的財測預估，台積電第4季財測營收目標，合併營收預計將介於124~127億美元間，將再刷新歷史紀錄；以新台幣28.75元兌1美元匯率假設來計算，毛利率預計介於51.5~53.5%間，營業利益率介於40.5~42.5%間。

台積電11月營收將在下周公告，股價再衝500元關卡，朝盤中歷史新高506元挺進，周四ADR小跌0.04%，但今日股價開高，以498.5元開出，一度拉升至502元，市值重回13兆元，盤中漲幅1%。

台積電 營收

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