聯電今年漲幅181% 市值激增逾3,701億元
台股今(4)日一開盤再攻上14,000點關卡，聯電（2303）仍是領軍衝鋒要角，早盤以45.3元開出，上漲2元，一度衝上46.25元，創2002年5月來波段新高，市值5,745.36億元，統計今年來漲幅181.15%，市值則激增3,701.87億元。
繼外資調高聯電目標價到54.5元後，最新外資研究機構首度將聯電納入追蹤，且給予買進評等，目標價60元，成為目前外資圈最高的目標價；聯電ADR周四收漲6.5%，外資昨日買超16,970張，投信買超5,253張，自營商買超1,215張，三大法人合計買超23,438張。
聯電今日以45.3元開出，上漲2元，一度拉升至46.25元，再創下18年波段新高，盤中漲幅6.35%。
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