台股「萬四如意」 謝金河：只有看衰台灣的沒有賺到錢

台股今（4）日開盤再站上14,000點關卡，財信傳媒董事長謝金河最新臉書發文直指，台股「萬四如意」，只有看衰台灣的沒有賺到錢；他強調，台股從3月最低的8523.63點上漲以來，已經拉出64%以上的漲幅(截至12月3日)，國泰投信董事長張錫給市場一個大大的目標，加權指數挑戰20,000點、台積電（2330）700元，也許可以當成台股未來的新里程碑。

謝金河以台股「萬四如意」，只有看衰台灣的沒有賺到錢！為題在臉書發文，他指出，今年疫情貫穿全年，對全人類來說，是瘟疫肆虐，災難深重的一年，但各國政府為了救市，祭出空前手段，也讓資本市場出現巨大的波浪。

謝金河說，2020進入倒數，今年見到油價一度變成負值，最慘是負40.32美元，也看到VIX恐慌指數衝上84.83的歷史新高，更見證美國道瓊工業指數單日大跌2,997.3的空前跌點。

謝金河認為，今年的疫情衝擊，對全人類來說，是最險惡的時代，但對資本市場來說，今年是最好的時代；台股飛越14,000點，最高到14,049.58點(12月3日)，對大多數資深巿場投資人來說，好像是夢境一般。

他表示，過去30年，台股探頭上萬點，都是曇花一現，12,682點高懸30年，始終難越雷池一步，如今卻呈現嘖出走勢，而且，一下子跑到14,000點，我們喜歡說「萬事如意」，台股終於站在「萬四」的里程碑上，是值得記錄的日子。

謝金河指出，台股從3月最低的8,523.63點反彈上漲，已經拉出64%以上的漲幅，更是不可思議。國泰投信董事長張錫給市場一個大大的目標，加權指數挑戰20,000點、台積電700元，也許可以當成台股未來的新里程碑。

台股昨日盤中一度衝至14,049.58點的高點，首度突破萬四大關，終場則是收在13,977.09點；今日一開盤就跳空站上萬四，以14,010.17點開出，上漲33.08點，早盤一度拉升至14,064.87點，上漲87.78點，再創歷史新高；台積電以498.5元開出，上漲1.5元，早盤漲幅0.2%。