精測11月營收反應淡季 盤中股價跌逾4%

半導體測試介面廠精測（6510）公布11月營收，由於產業進入淡季，11月營收較上月及去年同期減少，也寫下近8個月營收低點，受到營收轉淡影響，今（4）日開盤後，該股股價下跌，早盤一度下跌約4%，在台股大盤今日創高中，表現相對弱勢。

受到11月營收走低影響，精測股價今日開盤之後下跌，盤中股價一度下跌逾4%，在台股大盤指數今日再創歷史新高之下，顯得相對弱勢，盤中精測股價低點來到762元，跌破月線支撐。

精測公布11月自結合併營收3.38億元，月減10.17%、年減1.57%，為近8個月營收新低，不過，若以歷年同期來看，仍是同期次高，營收走低主要是反應淡季效應。累計精測前11月合併營收38.73億元，仍年增25.93%。

精測表示，隨著5G智慧型手機滲透率提升，帶動精測相關探針卡（Probe Card）量產效益逐步顯現，即使在產業步入傳統淡季及中美貿易戰衝擊下，公司營收表現仍維持與去年同期相近表現，顯示5G晶片市場產業的移動已開始。

展望後市，精測表示，全球半導體發展趨勢，在5G＋AI的機遇中，透過全應用面逐步展開的探針卡產品及新客戶服務模式，精測取得提供全球晶圓測試所需探針卡服務的契機，並藉此創造營運成長新動能。