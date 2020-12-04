富邦公司治理 讓你直接買ESG的「G」

亞洲治理協會（ACGA）公布2020年亞洲公司治理評鑑結果，在亞洲市場評比中，台灣排名第四，僅次於澳洲、香港及新加坡，並創下歷年來最好的成績。富邦公司治理(股票代號：00692)ETF經理人温芳儀指出，由於公司治理攸關董事結構、股東權益、以及營運決策與資訊透明度，與財務績效表現有高度的關聯，因此，若能將公司治理的元素放入投資當中，基於公司治理重視穩健經營與股東權益精神，有助於投資組合未來長期表現。

温芳儀表示，特許金融分析師協會(CFA Institute)與聯合國支持的責任投資原則組織(PRI)進行合作，對於投資專家進行ESG(E為環境、S為社會、G為公司治理)相關的調查，並於2019年首次公布其結果。位於亞太地區的339位受訪者中有64%表示G面向「總是」(always)或「經常」(often)影響股價，其次依序為S面向的30%、E面向的24%。另對於2022年的預測，G面向為71%還是排在首位，而E面向為59%超越S面向的55%上升至第二，增加幅度最大。

觀察今年以來國內公司治理及永續相關指數與大盤表現，可以發現今年前11個月即使歷經新冠肺炎疫情衝擊，臺灣公司治理100指數及臺灣永續指數的含息報酬表現，在大盤重挫時跌幅較輕、回彈力道也相對強勁，其中臺灣公司治理100指數表現更甚於臺灣永續指數，今年以來上漲21.24%、3/19低點以來上漲63.89%，表現皆優於臺灣永續指數，也印證上述重視公司治理的企業表現更有利於股價表現，買ESG不如直接買「G」，投資更有效率。

至於台股後市看法，温芳儀表示，近期隨美國大選逐漸落幕，市場不確定性降溫，加上疫苗續傳利多消息、以及美國兩黨紓困案重啟協商，營造市場樂觀情緒，推動美股及國際股市上揚。台股同樣受到牽引，除產業趨勢利多外，配合第四季消費旺季與作帳行情，加權指數亦在11月份屢屢創高，11月份單月就上漲9.38%。惟加權指數接近14,000點附近，短線技術面買超，部分獲利了結壓力或增加投資組合上的波動風險，但就長線而言，台股維持多頭格局，後續有望延續震盪向上，因此，透過適當的台股投資商品，以增加穩定度兼具長期報酬表現，為投資人重要的課題。