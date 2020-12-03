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野村投信：明年看好美國、中國大陸及台灣股市

聯合報 / 記者賴昭穎／台北即時報導
野村投信2021第一季投資建議。圖／野村投信提供
野村投信2021第一季投資建議。圖／野村投信提供

美國總統大選結果出爐、新冠疫苗進展有所突破，11月再度推升全球市場創下新高。野村投信表示，全球經濟溫和復甦趨勢明確，充足的流動性是推動市場的關鍵因子，2021年全球股票及債券可望延續多頭行情，建議投資人把握市場震盪時進場布局；股市以成長股為主軸，最看好美國、中國大陸及台灣，產業看好科技以及消費類股；債券看好美國與亞洲高收益債、金融債及新興美元主權債。

野村投信投資長周文森（Vincent Bourdarie）表示， 2021年整體經濟環境將呈現溫和復甦，經濟將在第一季開始正常化，第二季加速成長，並在第三季回歸常軌。美股今年在多數經濟活動受到限制的情況下頻創新高，意味著當經濟活動回歸正常後，將有加速成長的空間，後市值得期待。政策方面，預期寬鬆貨幣政策機將會持續到2023年初，充足的流動性將是提振市場情緒以及維持評價的關鍵；此外，拜登勝選加上美國的分裂國會，將有利後續經濟政策的發展。

野村投信海外投資部主管呂丹嵐表示，低利環境、流動性充沛、新冠疫情影響消散，以及美國國會分裂等利多因素支撐下， 2021年全球股市持續多頭格局。企業獲利成長性以及股票評價的衡量將是2021年投資的主軸，預估後續產業輪動可能加劇，因此選股顯得格外重要。從情境分析來看，機率最大的情況是，在新冠疫苗推出前，全球的新冠疫情死亡率持續受到控制，經濟緩慢復甦，利率將以極度緩慢的速度走高，股市逐步墊高上漲，股市結構將為景氣循環股與價值股同步走高，成長股小漲，高評價成長股則緩跌。

2021年股票市場的投資策略建議以基本面穩健的美國及中國為主，其次則是歐洲、日本以及新興國家，因為與原物料或景氣復甦股連動度高，可擇優布局。產業方面，持續看好成長性佳的科技及消費類股，由於企業因應疫情將主營運系統移至雲端，數位化題材建議核心持有；此外，受惠低利環境以及在家上班的趨勢，美國人移往郊區的人數明顯上升，相關房市前景看好；綠能相關類股則是新亮點，由於產業經濟觸及轉捩點，成本足以創造商業誘因，擺脫政策補貼成為大產值市場；最後，技術上有突破革新的生醫類股也是資產配置的選擇之一。

至於債券市場，野村投信固定收益部主管謝芝朕表示，隨著市場風險偏好回升，黃金ETF資金外流並轉進風險性資產，有利信用債券表現，低利環境將持續支撐債市，資金追求收益的需求不滅。投資策略上，結合美國聯準會持續的寬鬆政策及疫苗研發的正面訊息，有利於債券市場特別是高收益債，看好基本面強勁的美國高收益債、擁有價格便宜優勢的亞洲高收益債。投資級債目前評價水準稍高，但在流動性充足且全球經濟緩慢復甦的態勢下，仍可伺機進場，建議選擇波動更低、收益更優的金融債。此外，新興美元主權債具有殖利率優勢、受惠美元貶值以及持續復甦的經濟環境等利多，可望持續吸引資金流入。

美國聯準會 債券 台股

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