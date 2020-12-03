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明年台股展望 野村投信：類股快速輪動 大盤漲勢可期

聯合報 / 記者賴昭穎／台北即時報導
2021年台股產業焦點。圖／野村投信提供
2021年台股產業焦點。圖／野村投信提供

台北股市今天一度站上「萬四」大關，展望2021年，野村投信表示，台股基本面良好加上資金充沛等利多，大盤仍有向上空間，類股持續輪動，但長期成長趨勢看好的產業仍是多頭領頭羊，建議選股不選市，並維持逢回加碼的策略，電子股看好半導體、伺服器、5G相關等，傳產則可留意自動化、電動自行車以及塑化等類股。

野村投信國內股票投資部主管姚郁如表示，近期台股盤勢受到新冠疫苗消息激勵，表現出色，未來若疫苗如期推出，新冠疫情對大盤影響將逐漸淡化。今年不論是聯準會或台灣皆調降利率，使利率水準維持在低檔，資金寬鬆的環境推升台灣加權指數，未來在經濟完全復甦前，利率將維持在較低的水位，預期2021年台股仍有漲勢可期。貨幣方面，今年以來新台幣持續升值，部分投資人擔心電子出口會出現匯損，但事實上，在新台幣升值期間，電子指數表現通常較為強勢，且獲利持續增長能夠支撐股價。

今年雖然受到新冠疫情影響，造成經濟陷入衰退，但相較次貸風暴以及網路泡沫期間，全球股市分別花了80個月以及45個月才回到衰退前的水準，這次只花了6個月就復甦至疫情前的水位，經濟能夠快速反彈的最大功臣就是企業獲利。台灣從新冠疫情爆發後開始逐月下修企業獲利預估，直到6月底才開始轉為上修，其中以科技類股領頭，根據最新公布的第三季財報數字，科技股獲利上修主要由上游產業帶動，非科技股則由工業自動化及自行車帶動，這些產業均有強者恆強的趨勢，值得留意。

產業方面，持續看好半導體上游產業，預估2021年半導體成長率為9.5%，其中以無線通訊產品、車用產品以及消費性產品為三大主要成長動能。近期台商持續受惠中美科技戰所帶來的轉單效應，8吋晶圓有再漲價的機會，後續將持續關注美國總統拜登上任後對中國政策的影響。另一個去美化下的受惠者為矽智財，由於中國對於CPU需求穩定，但供給方面去美化的情況下，台廠也將受惠。

至於伺服器產業，主要大型資料中心投資仍持續成長，長期對於伺服器的需求只增不減。而各界關注的5G題材，現階段在5G手機快速普及下，相關的傳輸需求帶動手機用的PCB及CCL精進升級，由於5G手機需要更多的天線，也將推升對於PCB軟板的需求，預估將帶動未來2年軟板廠商的產值。

傳產方面，自動化產業整體訂單已脫離谷底，其中以中國復甦速度最快，表現較為落後的歐美國家也陸續出現反彈，台灣相關零組件廠商可望受惠。此外，除了歐洲持續建置自行車專用道，中國對於電動自行車的需求也激增，主要是中國訂定的新國標嚴格要求電動自行車規格，估計將有一波可觀的換車潮。

此外，塑化股也迎來轉機，PVC及ABS因短期新增供給較少，且需求明顯回升，正面看待未來產品利潤。至於受疫情影響的製鞋服飾業，由於台灣代工廠與國際品牌商關係緊密，近期營運同步回升，因2020上半年基期低，2021年上半年成長幅度可觀。最後，由於全球供應鏈生態改變，加上供需狀況持續改善，看好未來價格反彈力道。

疫情 台股

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