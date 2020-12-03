兩美系外資喊加碼南亞科 目標價逾百元

美光看好明年DRAM價格，美系外資也看好明年DRAM進入向上周期，兩家美系外資同步調高南亞科（2408）目標價，分別達100元、104元，給予加碼評等，南亞科今（3）日收在83.8元，上漲2.3元，漲幅2.82%。

美系外資表示，南亞科布局特殊型DRAM，可望持續受惠於遠端辦公需求，另外，電視供需持續吃緊下，有助南亞科消費性DRAM價格持穩至明年第1季；美系外資調高南亞科目標價，由原先減碼調高至加碼，目標價翻倍，由50元調高至104元。

另一家美系外資看好特殊型和消費DRAM價格彈升速度將會更快，預估南亞科DRAM價格將可逐季上揚，重申加碼評等，目標價由75元調高至100元。

南亞科今日以84元開出，上漲2.5元，一度拉升至85元，終場收在83.8元，上漲2.3元，漲幅2.82%。