萬四曇花一現 台股跌12點收13,977點

台股今（3）日盤中在多方進攻下，指數一度站上「萬四」關卡，最高來到14,049點，不過創高後伴隨著震盪壓力，投資人近關情怯，呈現狹幅震盪，終場下跌12.06點，收在13,977.09點，成交量達2,676.26億元。而櫃買市場今日也以下跌作收，結束日連K五紅。

盤面上，權王台積電（2330）今日休息，聯發科（2454）及鴻海（2317）也壓在盤下，另外昨日強勢的面板、記憶體也呈現整理，盤面強勢的族群轉向塑化、水泥、運輸等。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，台股目前交投熱烈，即使高檔賣壓明顯，但主流資金不畏追價，各均線仍呈現多頭排列。後疫情時代以來，盤勢呈現健康輪動，大型股帶頭上漲後，中小型股順利替補，矽晶圓相關產業受併購案激勵，最終帶領台股衝破萬四天花板。

每次台股剛突破某個指標性高點，例如萬點、萬三等，大盤都不是穩穩上攻，往往在越線後回落盤整，且大盤雖屢屢突破新高，今年以來仍有不少個股尚未收復疫情前失土；也就是說，投資人興奮之餘，也得「萬四小心」，投資上須謹慎選擇個股。