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國泰台灣5G+成功募集79.3億元 再締造台股ETF新猷

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
臺灣5G+通訊指數及國泰台灣5G+ ETF (00881)預計前10大成分股。資料來源：台灣指數公司
臺灣5G+通訊指數及國泰台灣5G+ ETF (00881)預計前10大成分股。資料來源：台灣指數公司

在「5G國家隊」如台積電（2330）、聯電（2303）等相關個股輪動攻堅帶動下，台股指數今（3）日突破萬四點關卡。國泰台灣5G+ ETF(00881)經理人蘇鼎宇表示，近期台股除了因新台幣走勢較強外，另一個吸引外資、推升行情的因素，即為提前進駐及布局具成長潛力的5G概念股，因為5G不只象徵連網技術的升級，影響層面更將擴及一個世代，產業及投資商機不可言喻。

11月中甫募集的國泰台灣5G+ ETF(00881)募集成果出爐，開募以來即募得近80億元，受益人數更突破24,300人，超越國泰永續高股息ETF(00878) 7月中曾締造的台股ETF史上最大IPO金額紀錄，預計00881在12月10日上市後，有機會躍居台灣最大5G ETF，其掀起的話題可望讓5G概念股再掀熱潮！

00881所追蹤的「臺灣5G+通訊指數」係由台灣指數公司所編製，其運用FactSet的RBICS產業分類，篩選新世代通訊產業鏈中，符合流動性標準及獲利條件的市值前30大個股，最後採用市值加權方法計算指數，力求為投資人匯聚5G及未來各個新世代通訊產業鏈中的台灣上市櫃績優股之好表現。

根據台灣指數公司公布的最新資料，截至今年10月底，「臺灣5G+通訊指數」前10大成分股為：台積電、聯發科（2454）、鴻海（2317）、聯電、大立光（3008）、台灣大（3045）、廣達（2382）、瑞昱（2379）、聯詠（3034）、矽力-KY（6415）等；產業類別上，半導體約佔55.3%、關鍵電子零組件及電腦週邊合計約31.3%、通信網路類約5.70%，整體來看，儼然是組成台股「護國神山群」，充分反映出台灣科技業最強而有力的競爭優勢。

此外，根據IEK等研調機構的資料顯示，近8成的全球5G手機及基地台零組件與台廠密切相關，顯示全球5G的佈建及推展，將不能缺少「台灣5G國家隊」的參與；且GSMA通訊協會表示，5G網路連接數才剛開始加速，預期在5G iPhone及各大手機推出後，2021年才是5G真正爆發期。

國泰投信說，觀察台灣5G+通訊指數近三年漲幅約達66.4%，隨明年5G產業進入爆發期，未來表現更值得期待。投資人後續可關注預計12月10日掛牌上市的00881，透過ETF便利的抓住明年5G發展的投資機會。

5G ETF

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