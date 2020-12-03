台股推升至萬四關卡 蔡鎮村：逢低布局為宜

在多空部位調整之下，台灣金融工程暨操盤手協會理事蔡鎮村指出，外資減持台指期貨，淨多單降至萬口以下，同時降低台灣50反持有量。空方氣焰不低（集中市場融券餘額達109萬餘張），投資人產生近關情怯下，加權指數來到14,000點，攻堅需要更多推升力量。

然而32年來12月加權指數漲的比例高達八成，平均漲幅為4.05%，在經濟指標佳及電子業淡季不淡之下，投資人以逢低布局相關個股為宜。

蔡鎮村認為，加權指數在13,000點之前，花了三個多月攻堅完成，站上13,000點之後氣勢磅礡。今天在類股輪動之下，加權指數一度推升到14,000點之上，但傳統旺季塑膠、航運、電器類股的漲勢較強，但大盤權重相對較低，而占大盤權重較大的半導體等電子類股却式微，近十年12月加權指數有九年漲，平均漲幅1.88%，去年12月漲幅為4.42%，12月兩個交易日己完作2%的漲幅，大盤是否能站穩14,000點尚需多觀察數日。