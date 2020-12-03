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台積電跌幅收斂 台股衝上萬四關卡

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導
台股早盤站上「萬四」關卡。聯合報系資料照
台股早盤站上「萬四」關卡。聯合報系資料照

台股今（3）日在早盤在平盤狹幅震盪，10點過後買單開始點火，加權指數在台積電（2330）嘗試站回平盤之上、大立光（3008）及聯電（2303）呈現上漲；此外，傳產類股的水泥、運輸、塑化也提供助力，帶動指數跌幅收斂，成功由黑翻紅，站上「萬四」關卡，最高來到14,017點。

展望後市，法人認為，在新冠疫苗開發進度加速下，加深市場對第4季及明年經濟復甦的樂觀展望，且台幣匯率持續強勢，外資在今年大幅賣超台股，有機會進行回補，預估台股科技產業獲利能見度，仍優於整體股市。看好科技股長線仍大有可為，又以半導體、ABF載板、5G、電動車4大長線趨勢向上，電子股由於庫存偏低，回補庫存需求強勁，電子產業需求可望延伸至2021年上半年。

台股 台幣匯率

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