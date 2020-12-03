台積電跌幅收斂 台股衝上萬四關卡

萬寶投顧蔡明彰強調，漲太多就是最大的利空，大盤今年來上漲16％，但是疫情低點8,.523點以來則漲升64％，是多年來難得的漲幅，當時下殺有量，曾創一天3,000億元的紀錄，表示低檔有強大的買盤。

2020-12-03 09:33