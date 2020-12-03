多頭漲勢還沒停！給保守的你，股市大咖建議：5個「穩定配息」概念股

摘要 美國大選落幕、疫苗問世等消息一出，進一步帶動市場情緒回穩，全球各大股市繼續驚驚漲，道瓊指數甚至突破3萬點，在一片多頭漲勢中，以下提供3個方向給投資人參考：半導體和5G概念股、原物料產業、穩定配息概念股。

隨著美國總統大選塵埃落定，全球政經發展重新聚焦於疫情控制和疫苗的普及時間，世界各國央行的貨幣政策暫時繼續維持寛鬆；市場資金充裕、氾濫，但經過這波疫情之後，許多產業重新洗牌，經歷結構性變化。

因此究竟要選擇復工概念股（受影響但尚未斃命，因此股價被低估）或是需求復甦增長持續的科技股（股價創新高價或是維持價格）？還是傳統產業和原物料相關產業（跌深反彈或是開始走強）的公司？投資人可依據自己的風險偏好重新考量。

美元持續走疲成為近期巿場共識，資金回流到新興市場是必然趨勢，這也呼應台灣這波股匯雙漲。先前我就強調，外資和法人機構大舉賣超是受到美國大選影響，對市場抱持保守的態度，但早晚會因為不確定因素趨緩而改變——現在他們已經開始回頭搶買補貨，從此時到明年拜登就任前，多頭趨勢將繼續震盪走高，投資人要善加把握！

如何擬定選股策略？提供3個方向供各位參考：

1.半導體和5G及科技股：台積電（2330）、聯電（2303）、聯詠（3034）、嘉澤（3533）、立積（4968）、聯亞（3081）。

2.原物料產業：台泥（1101）、永豐餘（1907）、正新（2105）、台玻（1802）、台塑化（6505）、長榮（2603）。

3.穩定配息概念股：大成（1210）、寶雅（5904）、和潤（6592）、華固（2548）、光洋科（1785）。

任何投資都存在著相對的預期收益和風險，如果市場氣氛過度樂觀或出現連續噴出行情時，就要提高警覺，現階段來看，比較像是驚驚漲的情況，所以漲勢尚未結束，老話一句：好好把握時機！持有太多現金才是最高風險⋯⋯

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