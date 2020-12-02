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多方揮動大旗！台股漲103點收13,989點 續創新高

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多方揮動大旗！台股漲103點收13,989點 續創新高

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導
台股今日開高走高，多方揮動大旗，朝向「萬四」關卡邁進，加權指數漲逾百點，盤中高點距離14,000點僅差距5點，終場上漲103.47點，收在13,989.14點，續創歷史新高點。報系資料照
台股今日開高走高，多方揮動大旗，朝向「萬四」關卡邁進，加權指數漲逾百點，盤中高點距離14,000點僅差距5點，終場上漲103.47點，收在13,989.14點，續創歷史新高點。報系資料照

台股今（2）日開高走高，多方揮動大旗，朝向「萬四」關卡邁進，加權指數漲逾百點，盤中高點距離14,000點僅差距5點，終場上漲103.47點，收在13,989.14點，續創歷史新高點，成交量達2,687.58億元。

美股期貨電子盤呈現下跌，亞洲股要股市中，台、日、韓股市呈現上漲；陸、港則在在盤下震盪。盤面上，台積電（2330）領頭上漲，終場收在499元，續創收盤新高、而聯發科（2454）也回神，站回700元大關、大立光（3008）也收漲，另外，面板、記憶體族群表現亮眼，其中華邦電（2344）攻上漲停板。

展望後市，野村投信認為，歐美疫情有持續升溫的趨勢，但此次的防疫措施主要以關閉休閒場所為主，相較前一次以封城的方式來控制疫情，對於整體經濟的影響較為可控，假設新冠疫苗能夠如期推出，整體股市在區間整理後持續走高的機率將大幅提升，因此操作策略上，仍建議選股不選市，投資回歸基本面，聚焦於長期趨勢成長的題材。

疫情 台積電

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