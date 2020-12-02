美光上修財報激勵 華邦、旺宏股價創近2年多新高

全球記憶體大廠美光1日發布新聞稿，上修2021會計年度第1季（今年9月至11月）的財測目標，其中，單季的營收預估值由原本的50至54億美元，上修至57億美元，受到此消息激勵，今（2）日台股記憶體相關個股走勢呈現全面上漲，其中，包括華邦（2344）及旺宏（2337）雙雙創下近2年多股價新高。

美光2021會計年度第1季的營收預估值，從原本的 50-54 億美元上修至 57 億美元，另外，非一般公認會計原則（Non-GAAP）每股稀釋盈餘預估值從原本的 0.40~0.54 美元上修至 0.69~0.73 美元；Non-GAAP 毛利率則由原本的 26.5%~28.5% 上修至 29.5%~30.5%。

根據外電報導，美光執行長 Sanjay Mehrotra ，1日在瑞士信貸舉行的科技會議透露，手機、汽車、工業及 PC 銷售量表現強勁，是決定調高財測的主因。Sanjay Mehrotra並表示，從銷售量、定價表現都優於公司原先預估。

受到美光調升財測目標的激勵，今日台股記憶體股，包括南亞科（2408）、旺宏及華邦電呈現上漲，其中，華邦電更是一度攻上漲停板，股價來到21.9元，股價已寫下2018年6月，即近2年半新高；南亞科股價今日也重回80元關卡之上，股價高點來到83元，也是今年2月以來新高，至於旺宏，今日則是重新回到40元關卡，股價也上漲逾5%，高點41.9元，也是2018年8月，近2年多新高。

另外，在記憶體模組廠方面，今日同樣表現相當強勁，包括十銓（4967）及廣穎（4973）雙雙攻上漲停板，此外威剛（3260）也大漲逾7%，創見（2451）、品安（8088）、宇瞻（8271）等股，盤中漲幅也都在2%至5%之間，在美光股價衝擊及調升財測目標的帶動下，台股記憶體相關族群成為今日台股多方焦點。