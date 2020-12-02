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環球晶併購利多 大小摩接力升評、目標價最高700元

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導
環球晶董事長徐秀蘭。報系資料照
環球晶董事長徐秀蘭。報系資料照

環球晶（6488）併世創利多持續發酵，繼美銀、里昂證券升評喊買，大小摩的摩根士丹利、摩根大通最新也將環球晶評級同步升為「優於大盤」，主要看好併購有利晶圓產業秩序重整，環球晶受惠漲價程度擴大，目標價則分別升上700元、660元。

環球晶今天早盤攻勢放緩，但半小時後買盤急敲，不久拉上漲停，已連三天亮燈。依外資最高的里昂證券喊出880元驚天價，環球晶即使今天收漲停674元，潛在還有逾30%可漲。

摩根大通表示，環球晶預計年底進一步公布收購案細節，雖然還不確定股本因此稀釋多少，但初估環球晶股本若稀釋30%至40%，2021-2022年每股純益（EPS）仍有3%至10%成長空間。該券商率先將環球晶今、明、後年EPS上修到29.6元、32.6元、38.6元。

摩根大通預期，受惠全球5G、HPC快速發展，加上記憶體、車市反彈，明後年晶圓出貨將分別成長8.3%、10.5%，環球晶併購壯大議價能力及技術實力，可望更加受惠漲價循環。包括明年下半年到2022年的裸晶圓價格都有調漲契機。

摩根大通也補充，環球晶併購世創雖然還需要通過各國政府審查，兩家合併後將成為全球晶圓二哥，但因合計在12吋及8吋的市場份額僅25%、29%，不致違反反托拉斯法，併購案順利完成的機會大。

環球晶 摩根 晶圓

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