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美食-KY獲利提高 美系外資調高評等及目標價
美食-KY（2723）採取多項措施，帶動中國大陸獲利提高，美系外資最新報告調高美食-KY評等，由中立上調至買進，目標價由102元調高至174元；美食-KY今（2）日開高一度拉升至157元，創去年9月來波段新高，但是盤中漲幅收斂。
美系外資表示，美食-KY進行勞力和成本控管，過去幾季工時減少10~15%，且關閉30家店，拓展新店速度也放緩，在同店生產率提高下，中國市場營業利益率表現優於預期，另外，在會員計畫改善下，有助毛利率的表現。
美系外資指出，看好美食-KY獲利回溫，調高2020~2022年獲利預估，幅度達25~44%，同時調高評等及目標價，預估股價還有22%上漲空間。
美食-KY今日以152元開出，上漲4元，一度短暫翻黑至146元後再拉升翻紅，盤中漲幅逾1%。
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