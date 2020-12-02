台股開盤漲84點 開在13,970點續寫新高

美股表現強勢，四大指數收盤全數上漲，標普500、那斯達克、費半指數收盤再次創下歷史新高，激勵台股今（2）日再度逼近「萬四」關卡，開盤上漲84.84點，開在13970,51點，在台積電（2330）、聯電（2303）續揚下，早盤加權指數創下歷史新高，來到13,980點。

受惠ISM與Markit採購經理人指數表現穩健，且聯準會主席於國會持續發表鴿派談話，以及美國衛生部長表示聖誕節前可望有兩支疫苗上市，加上國會兩黨於新刺激案協商有所進展，而帶動整體股市普遍走揚。

終場四大指數全數上漲，道瓊工業指數上漲185.27點，或0.62%，收在29823點；標普500指數上漲40.81點，或1.12%，收在3662.45點；Nasdaq指數上漲156.36點，或1.28%，收在12355.1點；費半指數上漲46.23點，或1.73%，收在2709.72點。

展望後市，法人認為，基本面走強的前提下，全球金融環境持續回穩，有助於台股整體走勢。此外，輝瑞以及Moderna的疫苗皆有超過9成的有效率，激勵整體股市走高，投資人風險性偏好顯著回升，資金回流股市。至於貨幣方面，美元再度回測低檔，新台幣持續升值，有助於資金流入台股，並進一步推動大盤再度上攻。