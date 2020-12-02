台指期開盤漲57點 台積期貨開盤漲6.5元

台指期今（2）日開盤漲57點，開盤指數為13,932點；台積期貨開盤498元，上漲6.5元。

美股四大指數昨日呈現上漲，漲跌幅介於0.63%至1.74%，以費半指數漲幅最大，台積電ADR上漲3.96%，聯電ADR上漲4.07%。

統一期貨說，昨日外資現貨買超4.8億，期貨部分減少3,469口，淨多單8,171口，十大交易人與特定法人合計賣出2,218口。週選支撐與壓力區落在13,550至14,000之間，P/C Ratio升至1.18，整體籌碼中性看待。

統一期貨表示，昨日外資期貨部位再度下降，過去兩周以來，外資期貨有70%的時間都在偏空布局，淨多單目前跌

破萬口水準，投資人需留意短線的震盪。不過，月線扣抵持續上調，指數與月線乖離收斂，目前台股技術面仍處於健康的偏多格局，投資人可待拉回偏多布局。