兆豐國際投顧：台股上半年可望挑戰新高點

2020年台股創歷史新高，2021年預期在新冠肺炎疫情趨緩、經濟回復成長、企業獲利回升，資金寬鬆、外資回補、內資主導力提高等偏多條件下，可再創新高點。兆豐國際投顧表示，依評價、技術面、法人籌碼動向評估，台股上半年可望挑戰新高點，下半年則需提防漲多、評價偏高或美聯準會（Fed）討論貨幣政策基調的雜音等不確定因素。

兆豐國際投顧建議，在籌碼整理之際，可觀察下檔本波起漲點的重要支撐，留意短線漲多時震盪整理的上下波動區間。

預估將有4款疫苗可望在明年第一季取得許可，最快2021下半年實現群體免疫，經濟活動可回到正軌，台灣上市櫃公司2020年繳出逆勢成長10%的佳績後，預估2021年將再成長20.6%，有利紓緩現階段偏高的評價。兆豐國際投顧提醒，須持續觀察經濟回復常軌後，企業的庫存策略及終端消費情況是否改變。

從籌碼面來看，兆豐國際投顧指出，雖然2020年台股前十月外資大賣超，但受惠資金回台的趨勢，內資主導台股力量提升，權值股衝高帶動加權指數創歷史新高，預計此一趨勢不變，且可期待明年外資潛在回補機會。

在各類股方面，兆豐國際投顧表示，傳產亮點主要看三大領域：防疫生技、綠電政策及疫後消費復甦。

經濟復甦態勢轉趨明朗，傳產上半年營運可望呈現大幅度提升，針對消費板塊優先關注車市及東京奧運帶動運動相關與成衣紡織。在非核家園的前提下，國內2025年前太陽能、風力發電量將大幅提升，太陽能電廠、離岸風電、重電相關皆可望受惠於政策加持下，營運持續走強。

生活型態改變使筆電、平版的需求維持高檔，疫情降溫後，預期手機、電視、汽車銷量將回溫。掌握先進製程與先進封裝領導地位的晶圓代工製造龍頭，表現將持續優於產業平均。中芯禁令未除，台廠將持續受惠轉單。預期5G手機2021年翻倍成長，全球伺服器成長趨勢確立，零組件亦持續升級，400G Switch出貨量顯著提升。

2020年10月SpaceX釋出Starlink Beta測試相關細節，商轉在即，Starlink地面設備相關供應鏈陸續到位，可望隨之開始出貨並持續放量，如生產Router的網通廠及低軌道衛星(LEO) T/R module者均為受惠族群。