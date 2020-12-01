康友掏空外資都受騙 蔡壁如籲公開資料

「康友-KY掏空案連外資都被坑殺，台灣如何成為亞太金融中樞？」民眾黨立委蔡壁如1日質詢指出，包括挪威中央銀行等外資都被康友詐騙，讓蔡政府所謂「亞太金融中樞」丟臉丟到國外；呼籲證交所公開資訊觀測站增加企業資產抵押查詢系統，公開透明以防弊。

專業外資也遭詐騙

蔡壁如公布康友-KY前10大外資股東名單：挪威中央銀行（NBIM）、先進星光指數基金、高盛國際、花旗環球市場、梵加德新興市場指數基金、iSHARES新興市場ETF、利盛控股投資、DFA新興市場小額基金、DFA新興市場核心證券基金、瑞士信貸投資專戶；外資持股比例合計達9.7%。

「被動型投資、主動型投資、穩健型投資，通通踩到康友KY股這個地雷。」蔡壁如分析，被動型投資的指數基金隨市場組合購入康友，卻變成地雷股，傷害了台灣市場的信譽。主動型投資的股票型基金、私募基金、投資專戶願意承擔較高風險，康友高獲利財務報表帶來的高股價有誘因。

蔡壁如指出，NBIM是全球最大的主權基金，並陸續從高污染、高排碳產業撤資，是穩健型投資的代表，非常重視CSR企業社會責任及ESG環境社會治理，都會因為相信台灣金管會、證交所，以及在公開說明書上簽章的相關會計師、律師、證券承銷商而踩到地雷，一般投資人又該如何自保？

調查報告應公開透明

「我退休前就長期投資康友5年，從他上櫃、募資、上市、增資，沒有一次缺席。」康友投資人李先生說，原本認為財報漂亮，殖利率高，生技產業前景好，拿來做定存概念股，每年高配股配息，做為夫妻倆養老基金正好，跟許多外資退休基金做法一樣，都沒想到會踩雷剛好遇到詐騙。

康友投資人C先生說，投資人因為對資本及金融體系的信任選擇績優公司，但有一群人違背職業道德，嚴重傷害1萬1,000多個家庭；政府想要台灣成為「亞太金融中樞」，應該藉著這次康友案深切檢討與反思，重建股民與外資法人對台灣股市的「信任」，否則口號只能淪為國際笑話。

「金管會的康友調查報告提案書不該列為密件，應攤在陽光下接受社會檢視！」蔡壁如強調，連中國都有「企業信用信息公示系統」，並對KY股做3層防弊：直接打假，進行舞弊鑑識查核；防止掏空、資金逃逸；透過跨國司法互助、反洗錢；「只有公開、透明才能向亞太金融中樞邁進！」

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