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台股漲162點收13,885點 再寫收盤新高
美股期貨電子盤走揚，帶動亞洲主要股市走揚，台股今（1）日回神，終場上漲162.78點，收在13,885.67點，收盤價創歷史新高，成交量達2,590.71億元，櫃買市場也呈現上漲1.31點或0.7%，收在177.93點，續創波段新高。
盤面上，電子股續為成交重心，蘋概三王走揚，聯發科（2454）持續壓在盤下震盪、聯電（2303）續走高、另外，受益於併購消息環球晶（6488）第二天高掛漲停版、中美晶（5483）也呈現走揚，晶豪科（3006）、威剛（3260）也雙雙漲停作收。
展望後市，法人認為，從企業獲利基本面來看，台灣許多科技產業擁有5G、高速運算等新科技先進製程優勢，隨著全球科技產業應用面持續擴大，帶動相關供應鏈廠商業績動能暢旺，可望為台股增添上漲動能。再者，全球三大央行資產規模快速提升，對於台股評價面的提升有所助益，且此次為全球央行釋出寬鬆規模有史以來之最，根據歷史經驗，評價面往往落後反映，預期台股資金行情才正開始，預估短期籌碼面沉澱後，指數仍有上攻機會。
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