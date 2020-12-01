中鋼EPS挑戰1元 外資喊買、目標價升至26.5元

鋼鐵報價翻漲，滙豐證券最新報告看好，台灣鋼鐵龍頭中鋼（2002）受惠鋼鐵市場供不應求，報價高檔還有上漲空間，第4季獲利將轉虧為盈並在明年翻倍大賺，搶在財報發布前上修中鋼評級為「買進」，目標價拉升到26.5元。

近期鋼市活絡，不少本土法人已領先上調中鋼財測，鋼鐵類股也聯袂大漲，滙豐財測調整雖稍嫌「晚」，不過目標價喊到26.5元較許多投顧來得高，不排除再催動一波上漲行情。

滙豐表示，受惠鋼市景氣好轉，市場期待中鋼轉虧為盈，過去三個月股價已大漲15%，高出台股大盤上漲9%。由於中鋼還沒正式轉盈，且鋼市熱度不退，長線2022年中鋼獲利很有機會達到2017年巔峰狀態，當時中鋼的股淨比一度超越歷史水準上方一個標準差，後市仍大有可為。

滙豐進一步表示，中鋼可望在今年第4季正式轉盈，主因一、後疫情時代大中華市場的鋼鐵需求受惠政策刺激已經好轉並導致大陸以外的亞洲供給緊繃，二、受到中國限縮澳洲焦煤進口，焦煤價格走低有利成本下滑。而中鋼大多數出口的鋼鐵產品銷往南亞，伴隨中國鋼市回穩，未來幾年都可望受惠報價走堅。

滙豐指出，中鋼第4季財報明年第1季才公布，相對目前有空窗期，配合轉盈進度仍優於多數市場機構預期，看好股價表現持續向上，並點出三個可能推動中鋼再大漲的關鍵，分別是近期營收躍增、供不應求帶動鋼價再調漲、及鐵價（iron）行情回歸常態。

滙豐對中鋼今、明、後年每股純益（EPS）預測上修到0.01元、0.95元及1.06元，換算明、後年升幅高達94倍和11%，同期股東權益報酬率也預期從0.1%，拉升到5.3%。