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挑戰全球第一大！里昂證喊買環球晶 目標價880元

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導
矽晶圓示意圖。歐新社
矽晶圓示意圖。歐新社

環球晶（6488）收購世創壯大營運版圖，繼美銀證券喊出680元目標價，近期扮演半導體大多頭的里昂證券再喊出「驚天價」，看好併購效益拉抬環球晶未來大賺近五個股本，評級一舉從「賣出」跳升到「買進」，目標價拉升到880元。

環球晶今天持續反映利多，早盤漲停打開後，11點半左右又竄高亮燈，以漲停價613元推算，里昂目標價隱含還有高達43%的幅度可漲。

里昂表示，環球晶收購世創將帶動晶圓產業秩序大調整，合計前三大供應商將囊括九成的市場份額，此一重大併購案幾乎重演美光收購爾必達而做大DRAM市場的經驗，大大提升了DRAM產業的獲利結構，可望完整複製在矽晶圓產業，進一步平衡市場供需。

里昂並以短中長期效益分析，認為環球晶在任一階段都享有優勢，以短期市況來說，環球晶已預測明年報價將向上調漲，而世創現貨合約的曝險部位可觀，超過三分之二的產能與現貨價格連動，對環球晶明年營運的挹注幅度可期。

另一方面，世創規劃拉高新加坡廠產能，有助環球晶產能調整彈性擴大，並藉此以更靈活的策略提高市場份額及享有更多漲價收益。

中長期而言，里昂認為，環球晶壯大可望縮小與日本對手的技術差距，甚至超越成為第一大晶圓廠，環球晶和世創合併的總營收上看33億美元，不僅高出目前環球晶營收76%，也直追信越的35億美元及SUMCO 27億美元；晉升全球晶圓一哥不無可能。

財務面來看，里昂指出，環球晶最快應會在2022年1月財報併入世創，雖世創相對環球晶有較高的營業費用率，但稅務成本更低，因此獲利衝擊近乎於零。反觀併入世創後，環球晶的營運規模擴張，長線綜效可望推動獲利和股價更上層樓。

據里昂推估，環球晶2020-2022年每股純益（EPS）將逐年成長到29.2元、29.5元、46.03元，2022年的彈升幅度相當驚人，該年營收規模也上探千億元、達1,174億元。

環球晶 晶圓廠

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