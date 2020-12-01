元大證券獲玉山獎全國首獎最高榮耀 總統接見肯定

元大證券自2019年參賽以來，連續2年以優異的表現獲國家品牌玉山獎主辦單位肯定，今年再次一舉拿下傑出企業類、最佳人氣品牌、最佳產品類-投資先生2代及最佳產品類-開戶通APP獎項殊榮，其中，最佳產品類-投資先生2代及最佳產品類-開戶通APP更深獲評審青睞，雙雙獲全國首獎最高榮耀，再度榮獲總統肯定與接見。

元大證券在金融科技方面不斷創新，開戶通APP大幅簡化以往繁瑣的開戶過程，除了運用OCR(光學文字辨識)及LBS(行動定位服務)技術大幅簡化流程外，更創下業界之舉，突破支援單家銀行的限制，達到全台所有銀行存款帳戶皆可約定為元大證券的交割出入款帳戶，解決投資人長期以來線上開戶的不便。

投資先生APP，也進化成AI智能選股APP-投資先生，不僅下載量突破160萬次，累計交易金額更高達新台幣6.88兆元，投資先生APP集結選股、看盤、下單三大功能於一身，成為業界首創的人機協作一站式理財機器人，提供客製化服務，開放客戶自行編輯報價或帳務列表資訊欄位。

AI智能選股APP-投資先生也為投資人特別量身打造包含股票、債券及ETF的最佳投資組合，並提供基金財富管理，投資人透過AI智能選股APP-投資先生，即可直接交易股票、債券、ETF、期貨、選擇權、權證、基金、定期定額、承銷、競拍及支援海外期貨交易所的指數商品。

9月，元大證券再進一步推出提供投資人理性決策的交易工具-策略交易平台，投資人可透過多方或空方自動化程式策略模組、盤中即時監控策略模組、大數據分析回測勝率，滿足策略交易需求，元大證券提供客戶全方位服務。

元大證券金融專業的努力有目共睹，今年以來已獲台灣證券交易所、台灣期貨交易所、中華徵信所、《財訊》、《今周刊》及《數位時代》等國內機構，與《亞元雜誌》(Asiamoney)、《金融亞洲雜誌》(FinanceAsia)、《財資》(The Asset)、《歐元雜誌》(Euromoney)與亞洲銀行與金融 (Asia Banking & Finance) 等國際專業財經評鑑機構近40座標竿性大獎，各項表現深獲財經評比機構肯定與讚許。

元大證券除了在金融專業精益求精之外，長期以來也積極推動各項社會公益，致力於扶助兒少、推廣法治教育與關懷經濟弱勢團體，今年8月積極參與元大金控發起的「元來是幸扶 扶幼助振興」計畫，捐贈家扶等7家社福團體，扶助經濟弱勢家庭與振興台灣經濟。

對於新冠肺炎在全球的肆虐，元大證券心繫所有辛勞的醫護人員，與Nasdaq合作於紐約時代廣場Nasdaq Tower刊登支持標語，期望能在不確定的局勢中散播正能量，對全球各界正在奮鬥的抗疫英雄表達感謝與鼓勵，支持全球挺過疫情。