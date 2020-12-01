費半續強 台股漲87點、開在13,810點

美股弱勢震盪，四大指數跌多漲少，不過費半續強帶動台股今（1）日開盤漲87.66點，開在13,810.55點，早盤持續走高，一度漲逾百點。

受惠Moderna向FDA提出緊急授權申請，全球疫苗發展再傳利多，且拜登正式提名葉倫為新財政部長，但由於11月美股漲幅過大，短線漲多拉回，壓抑三大指數震盪收低。不過，半導體族群表現強勢，費半上漲1.2%收盤續創歷史新高。

終場四大指數跌多漲少，道瓊工業指數下跌271.7點，或0.90%，收在29638點；標普500指數下跌16.7點，或0.45%，收在3621.63點；Nasdaq指數下跌7.11點，或0.05%，收在12198.7點；費半指數上漲31.92點，或1.21%，收在2663.48點。

展望後市，法人認為，台股第4季進入產業與法人作帳旺季，搭配全球資金寬鬆，外資積極買超台股，推升台股中多走勢，多方格局不變。雖然昨日台股重拉回，但恰也提供低檔買進良機，建議持續偏多操作，聚焦蘋概股、半導體、5G概念、汽車、電動車、基建等財報利多及第4季展望佳的業績題材股