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統一證券恒生科技指數ETN 投資「港版那斯達克」只要1萬元

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
今年香港交易所最受矚目的「港版那斯達克」恒生科技指數在台灣也可以買到了，統一證券發行的統一恒生科技指數ETN(020021)將於明日掛牌。圖為香港交易所示意圖。美聯社
今年香港交易所最受矚目的「港版那斯達克」恒生科技指數在台灣也可以買到了，統一證券發行的統一恒生科技指數ETN(020021)將於明日掛牌。圖為香港交易所示意圖。美聯社

今年香港交易所最受矚目的「港版那斯達克」恒生科技指數在台灣也可以買到了，統一證券發行的統一恒生科技指數ETN(020021)將於明(2)日掛牌；該指數包括30檔大中華區創新科技巨頭企業，依據回測資料，今年總報酬達78%，遠遠擊敗恒生指數；統一恒生科技指數ETN發行價10元，屆時投資人即可直接於市場上用台幣投資香港交易所最重磅的科技股。

恒生科技指數成分股，包含A(阿里巴巴-SW)、T(騰訊控股)、M(美團-W)、X(小米集團-W)及京東集團-SW(09618.HK)、舜宇光學(02382.HK)等中概科技龍頭，依據回測資料，該指數今年以來總報酬最多達78%，兩年累積報酬也達115%，大幅超越恒生指數以及恒生中國企業指數，晉升為港交所三大旗艦指數之一。

有「港版那斯達克指數」之稱的恒生科技指數於7月27日推出，以中國新經濟科技龍頭為特色，追蹤包含互聯網、金融科技、雲端、電子商貿、數字化等概念股；獨特的快速納入機制，可以快速捕捉海外回港上市的中概股以及獨角獸的增值機遇。依據港交所資料顯示，截至11月30日，該指數成分股市值占港交所主板市值約36%，第3季港交所成交量前十的股票，成分股即包辦前五檔。

統一恒生科技指數ETN為全球第一檔追蹤恒生科技指數的ETN，更是香港以外第一檔以恒生科技指數為標的的ETP(Exchange Traded Products)；統一證券表示，這檔ETN發行價10元，成本不高，卻可以直接在台股市場一次投資港交所最具代表性的前30檔創新科技股，不須開複委託帳號買香港的ETF；且不若ETF將匯差、避險成本等由淨值中扣除讓投資人負擔，ETN發行者會自行吸收交易過程中產生的成本，只酌收年管理費，相當划算。

統一證券目前發行7檔ETN，其中，統一MSCI美國資訊科技報酬指數ETN(020016)、統一特選臺灣5G報酬指數ETN(020019)及恒生科技指數ETN(020021)，橫掃美國、台灣及大中華區最具代表性的科技類股，在跨區域科技類指數佈局上相當完整，其中，以蘋果領軍的統一MSCI美國資訊科技報酬指數ETN(020016)今年發行以來報酬更達60%，表現相當良好。

ETN 香港交易所 港交所

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