台指期夜盤開低走高 站回13,700關卡
MSCI明晟調降台股權重，台股開高走低，盤中一路震盪走跌，創高後拉回整理，在賣壓宣洩後，台指期夜盤開低走高，行情震盪向上，站回13,700點。
法人指出，外資現貨賣超332億，期貨淨多單大減5,173口至11,640口；自營商選擇權淨部位，目前以賣買權和賣賣權作布局，期貨呈現大量淨多單。近月選擇權籌碼呈現中性格局，賣權未平倉量（OI）大於買權OI之差距為1.1萬餘口，買權OI增量大於賣權。周選方面，買權OI增量積極大增，目前選擇權多空出現拉鋸。
外資期現貨同步作空，自營商選擇權中性態勢，月、周選轉作中性，整體籌碼面中性格局。台股呈現爆量長黑態勢，目前將續測月線支撐位置，短線仍待賣壓逐漸消化沉澱後，台股方能止穩再度挑戰萬四關卡。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言