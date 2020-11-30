台指期夜盤開低走高 站回13,700關卡

經濟日報 / 記者高瑜君／台北即時報導

MSCI明晟調降台股權重，台股開高走低，盤中一路震盪走跌，創高後拉回整理，在賣壓宣洩後，台指期夜盤開低走高，行情震盪向上，站回13,700點。

法人指出，外資現貨賣超332億，期貨淨多單大減5,173口至11,640口；自營商選擇權淨部位，目前以賣買權和賣賣權作布局，期貨呈現大量淨多單。近月選擇權籌碼呈現中性格局，賣權未平倉量（OI）大於買權OI之差距為1.1萬餘口，買權OI增量大於賣權。周選方面，買權OI增量積極大增，目前選擇權多空出現拉鋸。

外資期現貨同步作空，自營商選擇權中性態勢，月、周選轉作中性，整體籌碼面中性格局。台股呈現爆量長黑態勢，目前將續測月線支撐位置，短線仍待賣壓逐漸消化沉澱後，台股方能止穩再度挑戰萬四關卡。

台股 選擇權 期貨

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