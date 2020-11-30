富邦投顧蕭乾祥：2021台股續創新高 挑戰14,800點

經濟日報 / 記者王皓正／台北即時報導

富邦投顧董事長蕭乾祥今（30）日表示，展望2021年，在景氣復甦、市場貨幣政策依舊寬鬆，債券利率下檔空間有限的環境下，國際資金有機會重回新興亞洲市場，台股半導體產業為首的電子科技產業成長前景看好，有機會續創新高、挑戰14,800點。

富邦財經趨勢論壇今天登場，深入剖析2021年全球經濟發展趨勢，提供投資人掌握最佳因應對策。

蕭乾祥表示，2020年全球金融市場經歷新冠肺炎疫情衝擊，全球經濟急凍，美中對抗加劇及美國總統大選變數等多重考驗。

然而在全球央行聯手QE注入市場流動性，加上疫情加速遠距科技應用的發展，使得全球股市在歷經3月的崩跌後，仍能重拾漲升動能，部份股市甚至再創歷史新高，經歷驚濤駭浪的一年。

台灣2020年同樣面對新冠疫情的影響，不過受惠於防疫管控得宜，及美中對抗的轉單效益，2020年經濟成長率仍能維持1.56%的正成長，相較臨近的日本、韓國及東協五國，甚至中國大陸，表現相對亮麗。

展望2021年主計總處預估台灣經濟成長率將進一步躍升至3.92%，名目GDP更將突破新台幣20兆元。

蕭乾祥指出，近年來推動台灣經濟成長的主要動能，在於民間投資的持續增長。台灣近十年大力投資半導體及電子零組件產業，製造業自2009年以來每年投資金額穩定成長，由2009年的7,800億到今年將可突破1.5兆元，而電子零組件（含半導體）的投資比重，更是由59%提高到64%。

半導體及零組件產業競爭力提升，帶動台灣由硬體代工經濟轉型成為科技關鍵零組件供應鏈，在全球科技供應鏈角色愈形重要。在美中兩大強權競逐科技主導權的環境下，台灣以半導體為首的電子科技產業有機會在美中分流中獲益。

今年外資前十月賣超台股逾7,000億元，展望2021年，由於景氣復甦，債券殖利率下檔空間有限，加上弱勢美元及科技產業將維持成長，預期國際資金可望重回新興亞洲市場，台股外資買盤可望回歸。

蕭乾祥表示，從全球經濟復甦、台灣的半導體關鍵零組件產業成長及全球資金潮的效應，富邦投顧樂觀預估2021年台股加權指數有機會再創高峰向上挑戰14,800點。

整體台股股價淨值比（P/B）區間預估落在1.6至2.1倍水準，對應指數高低點位約在11,000至14,800點區間。

類股選擇方向，則以環保綠能、半導體、5G產業，及低基期景氣循環股加上高殖利率績優股，四大主軸做為輪動操作的標的。

半導體 台股

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