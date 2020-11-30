力積電挾邏輯及記憶體整合技術 最快明年底重返上市

力積電(6770)今日舉行興櫃前法說會，董事長黃崇仁表示，力積電已在上周申請登錄興櫃，預估下月中可登錄興櫃交易，依審查程序，希望明年底能重返上市。這也將是力積電在2012年下市後，八年後重新在資本市場交易。

黃崇仁認為在全球晶圓代工產能極缺、加上5G帶動AI及物聯網等各項聯網裝置應用快速成長，力積電重返上市場時機相當不錯，至於力積電在先進製程雖無法與台積電和聯電相提並論，但力積電是少數兼具邏輯和記憶體整合技術的晶圓代工廠，將擁有聯電未能提供的記憶體整合技術，以及世界先進所沒有的12吋廠和記憶體整合技術，預料可在全球晶圓代工市場 ，占有一定的市場地位。

黃崇仁今日也強調，不僅晶圓代工產能目前缺到爆 ，明年也是嚴重供不應求。他透露，力 積電雖不是晶圓代工價格主導者，但也已視市場狀況調漲晶圓代工售價。他坦承目前8吋部分已視客戶及接單情況，調漲售價，後續還會再漲價。

黃崇仁認為，明年晶圓代工產能還是不夠，原因是2020~2021年全球晶圓代工產能需求成長率約30~35%。2022年後，5G、AI人工智慧 、分離式電子裝置需求激增，車用電子普及也帶動高階晶片需求。

但晶圓代工產能的供給面，除台積電積極擴張先進製程，近年全球晶圓代工產能幾無增加，2016~2020年產能成長率不到5%。加上半導體新廠建造需時三年，新產能緩不濟急。

黃崇仁也透露以目前客戶追單熱絡情況看，力積電可能明年3月就得啟動新建苗栗銅鑼12吋廠，才能滿足客戶的需求。這也是繼台積電、華邦電及美光後，積極加碼投資台灣的半導體廠。