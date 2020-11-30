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殺尾盤！台股收跌144.2點 三大法人賣超327.27億

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
台股30日尾盤下殺，終場以13,722.89點作收。圖／聯合報系資料照
台股30日尾盤下殺，終場以13,722.89點作收。圖／聯合報系資料照

台股今（30）日開高震盪走低，一度衝達13,969.39點，再創歷史新高，但在MSCI調整權重生效的影響下，尾盤下殺，終場以13,722.89點作收，下跌144.2點，成交量3,835.83億元；三大法人賣超327.27億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超332.82億元，投信賣超11.4億元，自營商買超（合計）16.95億元，其中自營商（自行買賣）買超1.19億元，自營商（避險）買超15.75億元。

台股今日以13,917.65點開高，盤中一度創下歷史新高，但追價買單並不積極下，指數震盪翻黑，權王台積電（2330）翻黑，尾盤下殺，拖累大盤再往下挫低，終場收在今日最低的13,722.89點，失守13,800點關卡；月線上漲1,176.55點，漲幅9.38%。

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