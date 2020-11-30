殺尾盤！台股收跌144.2點 三大法人賣超327.27億

疫苗有解的訊息帶動投資人樂觀情緒，全球經濟持續邁向復甦軌道，激勵亞股持續走高，台股維持高檔整理向上的態勢，大盤指數維持在13,000至14,000點位盤旋，電子類股更常見紅盤，加上國際資金持續寬鬆、各國持續擴張財政支出，激勵籌碼面偏向挖掘具成長性的題材。

2020-11-30 02:00