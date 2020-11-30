MSCI調整 台股跌144點收13,722點

在美國股市創新高帶動下，台股今（30）日早盤也創下歷史新高，來到13,969點，然而買盤不積極延續，台積電（2330）翻黑，連帶台股也壓在盤下，尾盤遇到MSCI調整，爆出1,158億量能，終場以下跌144.2點，收在13,722.89點，失守13,800關卡，成交量達3,835.83億元，月線漲9.3%或1,176.55點。

由於美期指並未延續強勢表現，亞洲主要股市也多壓在盤下震盪，僅陸股獨強，而台積電率先由紅翻黑，聯發科（2454）、大立光（3008）、鴻海（2317）紛紛在盤下震盪，使台股震盪下跌，跌幅一路擴大，終場以最低點作收。

展望後市，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，近期盤勢輪動快速，資金在電子、傳產及低基期股票中快速流動，雖未有明顯主流，但仍可看出電子股中的ABF載板領域表現相對強勢。

在題材面，台股企業第3季財報表現多不錯，但仍多少受到匯損影響，第4季多數廠商也可能會有季節性下修狀況，但因缺料及產能滿載造成的漲價情形持續，部分電子供應鏈有望表現續強。整體來說，12月盤勢在外資開始休假下可能先進入休息狀態。