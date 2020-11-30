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豪展每股配息6元搶先發 除息首日早盤填息五成

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導
豪展董事長莊明輝 本報系資料庫
豪展董事長莊明輝 本報系資料庫

豪展（4735）今（30）日進行除息交易，開盤除息參考價來到132元，每股配息6元。豪展今年因搭上防疫商機，前三季獲利大爆發，公司大方祭出季配息，讓股東不用等上一年的時間，當年就可以分享公司營運成果。豪展早盤股價一度來到135元，填息幅度達五成，不過，買盤中場後繼無力，股價在平盤震盪。

豪展在高毛利率的額溫槍出貨帶動下，第3季財報獲利大爆發，單季每股純益6.2元，創下歷史新高，且賺贏過去全年表現，累計前三季豪展每股純益9.49元。豪展日前公告10月營收3.49億元，年增160.82%，亦再創歷史新高紀錄，法人預估，豪展第4季在新產能投產帶動下，季營收將站上10億元關卡，並續攀歷史新高紀錄。

由於豪展第4季獲利可望持續創高，明年第2季配息水準亦可期待。從全年角度來看，法人預估，豪展今年營收將倍增，每股純益在15元上下，大幅優於去年水準。

展望明年，法人表示，豪展今年額溫槍出貨排擠到血壓計、吸鼻器等產品出貨，但在新產能投入下，明年各產品線出貨不再受排擠，可望不受產能限制，加上即便疫苗問世，但預期明年全球各公共場域對體溫的把關監控仍不會鬆懈，國際客戶對額溫槍的訂單仍會增加，將有助豪展明年獲利再攀升。

配息 營收

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