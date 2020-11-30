富邦：科技供應鏈競爭力提升 台股明年上看14,800點

展望2021年，富邦投顧董事長蕭乾祥今（30）日認為，在景氣復甦、市場貨幣政策依舊寬鬆，債券利率下檔空間有限的環境下，國際資金有機會重回新興亞洲市場，台股在半導體產業為首的電子科技產業成長前景持續看好下，有機會續創新高向14,800點挑戰。

類股選擇方向，以環保綠能(E)、半導體(S)、5G產業(G)及低基期景氣循環股(C)加上高殖利率績優股，四大主軸做為輪動操作的標的。

蕭乾祥指出，台灣2020年同樣面對新冠疫情的影響，不過受惠於防疫管控得宜，及美中對抗的轉單效益，2020年經濟成長率仍能維持1.56%的正成長，相較臨近的日本、韓國及東協五國，甚至中國大陸，表現相對亮麗。展望2021年主計總處預估台灣經濟成長率將進一步躍升至3.92％，名目GDP更將突破新台幣20兆元。

近年來推動台灣經濟成長的主要動能，在於民間投資的持續增長。台灣近十年大力投資半導體及電子零組件產業，製造業自2009年以來每年投資金額穩定成長，由2009年的7800億到今年將可突破1.5兆新台幣，而電子零組件(含半導體)的投資比重，更是由59%提高到64%。半導體及零組件產業競爭力提升，帶動台灣由硬體代工經濟轉型成為科技關鍵零組件供應鏈，在全球科技供應鏈角色愈形重要。在美中兩大強權競逐科技主導權的環境下，台灣以半導體為首的電子科技產業有機會在美中分流中獲益。

今年外資前十月賣超台股逾7000億元，展望2021年，由於景氣復甦，債券殖利率下檔空間有限，加上弱勢美元及科技產業將維持成長，預期國際資金可望重回新興亞洲市場，台股外資買盤可望回歸。從全球經濟復甦、台灣的半導體關鍵零組件產業成長及全球資金潮的效應，富邦投顧樂觀預估 2021年台股加權指數有機會再創高峰向上挑戰14800。整體台股股價淨值比（P/B）區間預估落在1.6~2.1倍水準，對應指數高低點位約在11000~14800點區間。