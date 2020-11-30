2021富邦財經趨勢論壇：台股明年上看14,800點

2020年全球金融市場經歷新冠肺炎疫情衝擊，全球經濟急凍，美中對抗加劇及美國總統大選變數等多重考驗。然而在全球央行聯手QE注入市場流動性，加上疫情加速遠距科技應用的發展，使得全球股市在歷經3月份的崩跌後，仍能重拾漲升動能，部份股市甚至再創歷史新高，經歷驚濤駭浪的一年。展望2021年，富邦投顧董事長蕭乾祥認為，在景氣復甦、市場貨幣政策依舊寬鬆，債券利率下檔空間有限的環境下，國際資金有機會重回新興亞洲市場，台股在半導體產業為首的電子科技產業成長前景持續看好下，有機會續創新高向14,800點挑戰。

從全球經濟復甦、台灣的半導體關鍵零組件產業成長及全球資金潮的效應，富邦投顧樂觀預估 2021年台股加權指數有機會再創高峰向上挑戰14,800。整體台股股價淨值比(P/B)區間預估落在1.6~2.1倍水準，對應指數高低點位約在11,000~14,800點區間。

富邦投顧董事長蕭乾祥表示，雖然目前市場氛圍樂觀，台股的主流仍在科技股，但科技股持續上漲一大段之後，也存在獲利賣壓的拉回修正可能，所以，對明年台股樂觀中，仍抱持謹慎態度；不過，全球資金寬鬆仍是有利股市的支撐與發展。類股選擇以環保綠能(E)、半導體(S)、5G產業(G)及低基期景氣循環股(C)加上高殖利率績優股，四大主軸做為輪動操作的標的

今年外資前十月賣超台股逾7千億元，展望2021年，由於景氣復甦，債券殖利率下檔空間有限，加上弱勢美元及科技產業將維持成長，預期國際資金可望重回新興亞洲市場，台股外資買盤可望回歸。

近年推動台灣經濟成長的主要動能，在於民間投資的持續增長。台灣近十年大力投資半導體及電子零組件產業，製造業自2009年以來每年投資金額穩定成長，由2009年的7,800億到今年將可突破新台幣1.5兆元，而電子零組件(含半導體)的投資比重，更是由59%提高到64%。半導體及零組件產業競爭力提升，帶動台灣由硬體代工經濟轉型成為科技關鍵零組件供應鏈，在全球科技供應鏈角色愈形重要。在美中兩大強權競逐科技主導權的環境下，台灣以半導體為首的電子科技產業有機會在美中分流中獲益。

蕭乾祥說，美國實施科技封鎖禁令，藉以削弱中國經濟與科技的快速成長，其中又以對華為5G的禁制令衝擊最大，試圖降低中國對美國在全球經濟及科技主導地位的威脅。由於5G是智慧物聯網（AIOT）的基礎建設，因此5G的發展進度將是後續各項新興科技產業的應用發展關鍵。

面對美國在5G的科技封鎖而陷入「卡脖子」窘境，中國大陸在其十四五規畫中，著重在半導體、新能源、通訊及航天科技上力求突破。並加速其5G的基礎建設進度，由於5G的三大功能：高速寬頻、大規模物聯網及超低延遲可靠網絡，需要完整的5G基礎建設才能完整實現。可以預期隨著美中雙方爭奪科技主導權，雖然可能導致一個世界兩套標準的美中分流，但在美中各自較勁，加速發展5G等新興科技的政策下，將會有利科技產業持續進步成長。

台灣2020年同樣面對新冠疫情的影響，不過受惠於防疫管控得宜，及美中對抗的轉單效益，2020年經濟成長率仍能維持1.56%的正成長，相較臨近的日本、韓國及東協五國，甚至中國大陸，表現相對亮麗。展望2021年主計總處預估台灣經濟成長率將進一步躍升至3.92％，名目GDP更將突破新台幣20兆元。