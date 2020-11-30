快訊

大象吃垃圾？ 斯里蘭卡農村的「人象戰爭」悲歌

中職／味全挑走劉時豪 桃猿捕手戰力麻煩大了

台股開盤漲50點 開在13,917點

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導

上周五美股震盪收高，四大指數全數上漲，激勵台股今（30）日開盤上漲50.56點，開在13,917.65點，早盤在台積電（2330）、聯電（2303）等帶動下，加權指數漲點擴大，朝盤中歷史高點13,951點靠近。

上周五由於賓州法院駁回川普陣營的法律訴訟，且川普表示未來將尊重選舉人投票結果，使政治不確定性進一步下降。加上新冠肺炎疫苗可望於本周開始配發，帶動整體股市普遍走高，標普500、那斯達克、費半指數收盤均創下歷史新高。

終場四大指數全數上漲，道瓊工業指數上漲37.89點，或0.12%，收在29,910點；標普500指數上漲8.69點，或0.23%，收在3638.35點；Nasdaq指數上漲111.45點，或0.92%，收在12205.8點；費半指數上漲31.31點，或1.20%，收在2631.55點。

展望後市，日盛高科技基金經理人林佳興表示，因美元相對弱勢，資金轉往匯率相對較強的新興市場有利可圖，加上台股現金殖利率將較全球主要市場更具吸引力，提供長線資金更大吸引力，而在科技創新的腳步不曾停歇之下，仍將推升經濟成長，對於股市仍是正面看待。

目前台股均線呈多頭排列，中長期可偏多格局看待，操作上選股重於選市，針對短線具財報保護、長線趨勢明確的產業做佈局。電子股方面，半導體、材料及設備、零組件及電子消費終端銷售4大科技族群可關注。

台股 川普 標普

延伸閱讀

【即時短評】給台灣地緣政治三鐵律 馬凱碩不過徒勞

大選後首度接受媒體專訪 川普再控舞弊續提訴訟

越南裔美國人 為何支持川普？

就是要搶鋒頭！拜登就職日 川普計畫在這天宣布再戰2024

相關新聞

四大外資大預言 台股明年上看16,600

美國標普500、那斯達克指數27日雙雙飆新高，適逢台股將揮別2020、迎接2021，瑞信證券等四大外資一致預測台股大盤將...

PCB材料 漲聲再起

PCB上游電子玻纖紗、玻纖布材料受惠傳統旺季需求，傳出報價調升逾二成，反映4.5G與5G應用需求強勁、產業景氣循環，以及...

集團作帳股 投資主打星

2020年進入倒數計時，隨外資在美國總統大選後強力回補台股，激勵各機構啟動年底作帳行情。法人點名，包括台積電、長榮、中鋼...

美股走揚 法人：台股挑戰13900點

美股上週五收高，標準普爾500及那斯達克指數同創歷史新高，法人預期，台股今天可望同步攀高，將挑戰13900點

蔡明彥專欄／晶圓代工、封裝 動能強

隨美國總統大選結果底定、新冠肺炎疫苗三期試驗結果相繼傳出佳音等刺激之下，資金湧進帶動台股再創歷史新高。展望後市，除了漲多...

一周盤前股市解析／低基期傳產股 吸睛

台股因美股感恩節休市，多空未有明確方向下，上周五（27日）指數在5日線附近整理。分析師認為，短線多空方向不明，加上11月...

就市論勢／手機鏈、汽車、造紙 聚光

疫苗有解的訊息帶動投資人樂觀情緒，全球經濟持續邁向復甦軌道，激勵亞股持續走高，台股維持高檔整理向上的態勢，大盤指數維持在13,000至14,000點位盤旋，電子類股更常見紅盤，加上國際資金持續寬鬆、各國持續擴張財政支出，激勵籌碼面偏向挖掘具成長性的題材。

新能源車夯 供應鏈來勁

根據TrendForce旗下拓墣產業研究院統計數據指出，受各國政府補貼政策激勵，包含純電動車（BEV）與插電混合式電動車...

集團作帳／長榮、中鋼 法人力挺

台股短多在向「萬四」大關叩關，市場聚焦年底作帳行情，外資11月以來在弱勢美元趨勢催動中，資金加速回流台股，「集團作帳股」...

集團作帳／中鴻、中鋼構 接單旺

國際鋼價氣勢如虹，在中鋼領軍下，子公司中鴻、中鋼構等集團鋼鐵事業爭相奮起，除鋼價持續調高外，建築工程接單飽滿，短中期走勢...

集團作帳／榮運、長榮航 受青睞

步入年底，市場期待年底集團行情，近來貨櫃海運市場大好，長榮海運股價已衝過2015年的新高，能否挑戰近十年新高受市場矚目，...

集團作帳／精材、世界 營運火熱

市場點名「集團作帳股」中，台積電集團相關個股如台積電、精材、創意、世界先進等營運可期；其中台積電已率先受惠半導體景氣復甦...

熱門新聞

四大外資大預言 台股明年上看16,600

PCB材料 漲聲再起

集團作帳股 投資主打星

元晶擴產 叫陣聯合再生

新能源車夯 供應鏈來勁

投信看台股 中小型股可望接棒補漲

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。