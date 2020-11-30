台股開盤漲50點 開在13,917點

上周五美股震盪收高，四大指數全數上漲，激勵台股今（30）日開盤上漲50.56點，開在13,917.65點，早盤在台積電（2330）、聯電（2303）等帶動下，加權指數漲點擴大，朝盤中歷史高點13,951點靠近。

上周五由於賓州法院駁回川普陣營的法律訴訟，且川普表示未來將尊重選舉人投票結果，使政治不確定性進一步下降。加上新冠肺炎疫苗可望於本周開始配發，帶動整體股市普遍走高，標普500、那斯達克、費半指數收盤均創下歷史新高。

終場四大指數全數上漲，道瓊工業指數上漲37.89點，或0.12%，收在29,910點；標普500指數上漲8.69點，或0.23%，收在3638.35點；Nasdaq指數上漲111.45點，或0.92%，收在12205.8點；費半指數上漲31.31點，或1.20%，收在2631.55點。

展望後市，日盛高科技基金經理人林佳興表示，因美元相對弱勢，資金轉往匯率相對較強的新興市場有利可圖，加上台股現金殖利率將較全球主要市場更具吸引力，提供長線資金更大吸引力，而在科技創新的腳步不曾停歇之下，仍將推升經濟成長，對於股市仍是正面看待。

目前台股均線呈多頭排列，中長期可偏多格局看待，操作上選股重於選市，針對短線具財報保護、長線趨勢明確的產業做佈局。電子股方面，半導體、材料及設備、零組件及電子消費終端銷售4大科技族群可關注。